ഓണം ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫിന് ഗവർണറെത്തും; മന്ത്രിമാർ രാജ്ഭവനിലെത്തി ക്ഷണിച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് നടക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. മന്ത്രിമാരായ വി.ശിവൻകുട്ടിയും പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസും രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചു.
ഗവർണർക്ക് ഓണക്കോടി കൈമാറി. ഗവർണർ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതായി മന്ത്രിമാർ പീന്നീട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സർവകലാശാലാ-വി.സി വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ-ഗവർണർ ബലപരീക്ഷണം തുടരുന്നതിനിടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് ഗവർണറെ ക്ഷണിക്കുമോയെന്നും പങ്കെടുക്കുമോയെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
രാജ്ഭവനിലെത്തിയ മന്ത്രിമാരെ സ്വീകരിച്ച ഗവർണർ, ഓണാഘോഷ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും പങ്കെടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഭാരതാംബ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജ്ഭവനിലെ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register