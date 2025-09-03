Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 12:10 AM IST

    ഓണം ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫിന്​​ ഗവർണറെത്തും; മന്ത്രിമാർ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി ക്ഷണിച്ചു

    ഓണം ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫിന്​​ ഗവർണറെത്തും; മന്ത്രിമാർ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി ക്ഷണിച്ചു
    ഓ​ണം വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് അ​ർ​ലേ​ക്ക​റെ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ പി.​എം.മു​ഹ​മ​ദ് റി​യാ​സും വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണം വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​​ത്ര ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും പി.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സും രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി കൈ​മാ​റി. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പീ​ന്നീ​ട്​ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ-​വി.​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബ​ല​പ​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​മോ​യെ​ന്നും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മോ​യെ​ന്നും അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഗ​വ​ർ​ണ​ർ, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര​താം​ബ വി​വാ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​​ലെ ച​ട​ങ്ങ്​ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഇ​വി​ടെ​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ 6.30ന്​ ​നി​ശാ​ഗ​ന്ധി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    onamV SivankuttyPA Muhammad RiyasRajendra Arlekar
