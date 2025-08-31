Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓണാഘോഷത്തിന്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:39 PM IST

    ഓണാഘോഷത്തിന്​ ഗവർണറെത്തും; ക്ഷണിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ നാളെ രാജ്​ഭവനിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Pinarayi Vijayan and Rajendra Arlekar
    cancel
    camera_alt

    പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലെക്കർ

    തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലെ രാജ്​ഭവനിലെ ‘അറ്റ്​ഹോം’ വിരുന്ന്​ ബഹിഷ്​കരിച്ച സർക്കാർ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലെക്കറെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക്​ ക്ഷണിക്കുന്നു. സെപ്​റ്റംബർ രണ്ടിന്​ രാജ്​ഭവനിൽ മൂന്ന്​ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി ഗവർണർക്ക്​ ഓണക്കോടി കൈമാറി ആഘോഷത്തിന്​ ക്ഷണിക്കും.

    സാധാരണ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷം സമാപന ദിനത്തിലെ ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്​ ഗവർണറാണ്​. ഇത്തവണ ഗവർണറെ നേരിൽകണ്ട്​ ക്ഷണിക്കാൻ 29ന്​ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറിക്ക്​ കത്ത്​ നൽകിയിരുന്നു.

    രാജ്​ഭവൻ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട്​ നാലിന്​ മന്ത്രിമാരായ പി.എ മുഹമ്മദ്​ റിയാസ്​, വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി.ആർ അനിൽ എന്നിവർ ഗവർണറെ ക്ഷണിക്കാനെത്തും. മറിച്ചൊരു തീരുമാ​നമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിന്​ വൈകിട്ട്​ നടക്കുന്ന ഓണം ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ​ഓഫ്​ ചെയ്യാൻ ഗവർണർ എത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pinarayi VijayanKerala NewsLatest NewsOnam 2025Rajendra Arlekar
    News Summary - Governor Rajendra Arlekar to attend Onam celebrations
    Similar News
    Next Story
    X