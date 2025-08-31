ഓണാഘോഷത്തിന് ഗവർണറെത്തും; ക്ഷണിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ നാളെ രാജ്ഭവനിലേക്ക്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലെ രാജ്ഭവനിലെ ‘അറ്റ്ഹോം’ വിരുന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ച സർക്കാർ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലെക്കറെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രാജ്ഭവനിൽ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി ഗവർണർക്ക് ഓണക്കോടി കൈമാറി ആഘോഷത്തിന് ക്ഷണിക്കും.
സാധാരണ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷം സമാപന ദിനത്തിലെ ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഇത്തവണ ഗവർണറെ നേരിൽകണ്ട് ക്ഷണിക്കാൻ 29ന് ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
രാജ്ഭവൻ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് മന്ത്രിമാരായ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി.ആർ അനിൽ എന്നിവർ ഗവർണറെ ക്ഷണിക്കാനെത്തും. മറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഓണം ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഗവർണർ എത്തും.
