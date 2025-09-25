Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:36 PM IST

    ഭാരതമാതാവും ഗുരുപൂജയും ര​ക്​​ത​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ സം​സ്കാ​രം, രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്‍പങ്ങളല്ല –ഗവര്‍ണര്‍

    ഭാരതമാതാവും ഗുരുപൂജയും ര​ക്​​ത​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ സം​സ്കാ​രം, രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്‍പങ്ങളല്ല –ഗവര്‍ണര്‍
    ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ആ​ര്‍ലേ​ക്ക​ര്‍

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വും ഗു​രു​പൂ​ജ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ സ​ങ്ക​ല്‍പ​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ര​ക്​​ത​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ സം​സ്കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ആ​ര്‍ലേ​ക്ക​ര്‍. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കേ​സ​രി ഭ​വ​നി​ല്‍ ന​വ​രാ​ത്രി സ​ര്‍ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ര്‍ഗ​സം​വാ​ദം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​മാ​യി ഏ​റെ ഔ​ന്ന​ത്യം പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ചി​ല സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ഗു​രു​പൂ​ജ​യെ എ​തി​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത് നി​ര്‍ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നെ​യും ഗു​രു​പൂ​ജ​യെ​യും ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ശ​ബ​രി​മ​ല അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ ഭ​ക്ത​രാ​യി ന​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​തം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​ദേ​ശി സ​ങ്ക​ല്‍പം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ ഭാ​ര​തം വി​ക​സി​ത​മാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും സ്വ​യം​സേ​വ​ക​നാ​ണെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്ന​തി​ല്‍ താ​ന്‍ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എ​സ്. വി​നീ​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:Kerala NewsRajendra ArlekarBharata Mata Image Controversy
