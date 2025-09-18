Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വി.സി നിയമനം: കേസ് നടത്താൻ സർവകലാശാലകളോട് പണം ചോദിച്ച് ഗവർണർ; 11 ലക്ഷം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യം

    ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ

    തിരുവനന്തപുരം:കേസ് നടത്താൻ സർവകലാശാലകളോട് പണം ചോദിച്ച് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ കത്തയച്ചു. വക്കീൽ ഫീസ് നൽകാനാണ് സർവകലാശാലകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്. ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാലകൾ ചേർന്ന് 11 ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിനെതിരെ സുപ്രിംകോടതിയില്‍ നല്‍കിയ കേസുകൾക്കാണ് തുക ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേസുകൾക്ക് ചെലവായ തുക സർവകലാശാലകൾ നൽകണമെന്ന് രാജ്ഭവൻ അയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നു.

    ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് വാദിക്കാനായി ചെലവഴിച്ച തുകയാണ് സർവകലാശാലകൾ നൽകണമെന്ന് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വി.സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാറിനെതിരെ വിവിധ കേസുകളാണ് ഗവർണർ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഹൈകോടതി സിംഗ്ൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സർക്കാറിന് അനുകൂല വിധി പ്രസ്താവിച്ചതോടെയാണ് ഗവർണർ സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയത്. രണ്ട് സർവകലാശാലകളും 5.5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകണമെന്നാണ് കത്തിലുള്ളത്.

    നേരത്തെ കേ​ര​ള സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടിരുന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യാ​യ യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് യാ​തൊ​രു പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യിരുന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ​വി​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ച് സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് യു.​ജി.​സി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ളെ സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് 2018ലെ ​യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പേ​രു​ക​ൾ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ജി.​സി ച​ട്ടം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​​ക്കോ നി​യ​മ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ല. ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. വി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മെ​ന്ന് സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന പേ​രു​ക​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ വി​വേ​ച​ന അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ച​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി സു​ധാം​ശു ധു​ലി​യ​യെ സേ​ര്‍ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച് സു​പ്രീം​​കോ​ട​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. സേ​ര്‍ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി വി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മൂ​ന്ന് പാ​ന​ലു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്ക​ണം. ഈ ​പാ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പേ​രു​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

