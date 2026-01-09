Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:52 PM IST

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗൺസിലർമാരെ ചായസൽക്കാരത്തിന്​ ക്ഷണിച്ച്​ ഗവർണർ

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗൺസിലർമാരെ ചായസൽക്കാരത്തിന്​ ക്ഷണിച്ച്​ ഗവർണർ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി.​ജെ.​പി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ ലോ​ക് ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വൈ​കി​ട്ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ചാ​യ സ​ൽ​ക്കാ​ര​വും ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ തീ​രു​മാ​നം.

    പു​തി​യ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ മേ​യ​ർ വി.​വി. രാ​​ജേ​ഷും ​ഡ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ ആ​ശാ​നാ​ഥും ലോ​ക്​​ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര അ​​​ർ​ലേ​ക്ക​റെ സ​ന്ദ​​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചാ​യ സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ എ​ല്ലാ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കും ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ട്. ​മു​ഖ്യ​​​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മ​റ്റ്​ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ വി​വി​ധ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക്​​ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക്​ ചാ​യ​സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന പ​തി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thiruvananthapuram corporationkerala governorRajendra Arlekar
    News Summary - Governor invites Thiruvananthapuram Corporation councilors for tea
    Similar News
    Next Story
    X