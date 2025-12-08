Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജവഹർനഗർ സ്കൂളിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:16 PM IST

    ജവഹർനഗർ സ്കൂളിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ ഗവർണർ ആർലേക്കർ

    text_fields
    bookmark_border
    ജവഹർനഗർ സ്കൂളിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ ഗവർണർ ആർലേക്കർ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​ർ. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജ​വ​ഹ​ർ​ന​ഗ​ർ സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ്​ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യും ​മു​ൻ മ​ന്ത്രി എം.​എം ഹ​സ​നും ജ​ഗ​തി യു.​പി.​എ​സി​ൽ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഫോ​ർ​ട്ട്‌ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലും മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ അ​നി​ൽ നീ​റ​മ​ൺ​ക​ര എ​ൻ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌ കോ​ള​ജി​ലും വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ഓ​ഫീ​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ കോ​ട്ട​ൺ​ഹി​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലും സം​സ്ഥാ​ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ട്ടം സെ​ന്റ്‌ മേ​രീ​സ്‌ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ലും വോ​ട്ട്‌ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ക്ലീ​മീ​സ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ പ​ട്ടം ഗവ. ​ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ കൈ​ത​വ​ന മാ​താ​നി​കേ​ത​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ന്‍ പ​റ​വൂ​ർ കേ​സ​രി കോ​ള​ജി​ലും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ഹ​രി​പ്പാ​ട് മ​ണ്ണാ​റ​ശാ​ല യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലും വി.​എം സു​ധീ​ര​ന്‍ കു​ന്നു​കു​ഴി യു.​പി.​എ​സി​ലും ശ​ശി ത​രൂ​ര്‍ എം.​പി കോ​ട്ട​ൺ​ഹി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലും വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ​

    സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ ബേ​ബി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സം​സ്കൃ​ത കോ​ള​ജി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ജ​വ​ഹ​ർ ന​ഗ​ർ എ​ൽ.​പി.​എ​സി​ലും സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ് സെൻറ് ജോ​ൺ​സ് യു.​പി എ​സി​ലും വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്‌ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ ന​ഗ​ർ എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലും കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ ഫോ​ർ​ട്ട് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഉ​ള്ളൂ​ർ വാ​ർ​ഡ്‌ കൊ​ട്ടാ​രം ബൂ​ത്തി​ലും ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ ജ​വ​ഹ​ർ ന​ഗ​ർ സ്കൂ​ളി​ലും ബി.​​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കൂ​ടി​യാ​യ റി​ട്ട. ഡി.​ജി.​പി ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ കോ​ട്ട​ൺ ഹി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലും വോ​ട്ട്‌ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:governorRajendra Arlekar
    News Summary - Governor Arlekar to vote in Jawaharnagar School
    Similar News
    Next Story
    X