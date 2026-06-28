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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 7:01 AM IST

    കാവിക്കൃഷി, കൃഷിമന്ത്രി നൽകിയ പേരുകൾ വെട്ടി ഗവർണർ; കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഡോ. ​സ​ജി​ത റാ​ണി വി.​സി

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    പുതിയ വി.സി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​വ്
    കാവിക്കൃഷി, കൃഷിമന്ത്രി നൽകിയ പേരുകൾ വെട്ടി ഗവർണർ; കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഡോ. ​സ​ജി​ത റാ​ണി വി.​സി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ പേ​രു​ക​ൾ ത​ള്ളി കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​വി​നെ നി​യ​മി​ച്ച്​ ലോ​ക് ഭ​വ​ൻ. ബി.​ജെ.​പി ബ​ന്​​ധ​മു​ള്ള ഡോ. ​സ​ജി​ത റാ​ണി​യെ​യാ​ണ്​ വി.​സി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ച്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ്​ അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട് കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ ഡീ​നാ​ണ് സ​ജി​ത റാ​ണി.

    എം.​ജി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലും ബി.​ജെ.​പി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്​ പു​തി​യ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്​ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യേ​ക്കും. അ​തി​നെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്. അ​ത്​ ന​ൽ​കാ​തെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​രാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രെ കൊ​ണ്ട്​ ഇ​ഷ്ട​ക്ക​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മ​മാ​ണി​ത്. സ​ജി​ത​യു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ല്ല. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​ജി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ശ​ക്​​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി ഡോ. ​സ​ജി​ത റാ​ണി​യെ നി​യ​മി​ച്ച ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​റി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഏ​ത​റ്റം വ​രെ​യും പോ​യി ചെ​റു​ക്കു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്. സ​ഞ്ജീ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വെ​റും ഗു​സ്തി പി​ടി​ത്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സി​ലാ​ക്ക​ണം. സ​ജി​ത റാ​ണി​യു​ടെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ മു​മ്പ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ഗ​വ​ർ​ണ​റും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ദു​രൂ​ഹ​മാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു. ​ഡി.​എ​ഫും കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രും നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫേ​സ്ബു​ക്ക് കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:kerala agricultural universitygovernorVC Appointments RowRajendra Arlekar
    News Summary - Governor appoints BJP-linked Sajitha Rani as KAU VC; rejects govt list, sparks row
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