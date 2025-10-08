Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്രവാസി മിഷനുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:15 AM IST

    പ്രവാസി മിഷനുമായി സർക്കാർ; മാർഗരേഖ ഉടന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ല​ക്ഷ്യം
    പ്രവാസി മിഷനുമായി സർക്കാർ; മാർഗരേഖ ഉടന്‍
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​വാ​സി മി​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട്. തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ/​പു​നഃ​സം​യോ​ജ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    നാ​ലാം ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നോ​ർ​ക്ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വാ​സി മി​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​യും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ഉ​ട​ന്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം​ത​ന്നെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം.

    25 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് 2023ലെ ​കേ​ര​ള മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 11 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ച​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    മി​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ

    • പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​നഃ​സം​യോ​ജ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക

    • പ്ര​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ൽ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം

    • സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക

    • നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്വ​ഭാ​വം ന​ൽ​കു​ക

    • നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സ​നത്തിന് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക

    • പ്ര​വാ​സി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentNORKAKerala NewsPravasi Mission
    News Summary - Government with pravasi mission; guidelines soon
    Similar News
    Next Story
    X