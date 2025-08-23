Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:50 PM IST

    എയ്ഡഡ് അധ്യാപക നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകാതിരിക്കൽ; സർക്കാർ വിശദീകരണംതേടി

    കൊ​ച്ചി: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​യ്‌​ഡ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം​തേ​ടി. വി​വി​ധ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ടി.​ആ​ർ. ര​വി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക/​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ‌​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്താ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മ​റ്റ് നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​ക്കു​ല​റും ഉ​ത്ത​ര​വും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഇ​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കി സ്ഥി​രം​നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

