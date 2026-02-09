Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 7:16 AM IST

    പൂട്ടിയ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം പറയാൻ മടിച്ച് സർക്കാർ

    ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ഒ​റ്റ മ​റു​പ​ടി; ‘വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു’
    camera_altവി. ശിവൻകുട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​ത്ര സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് ഒ​റ്റ മ​റു​പ​ടി; ‘വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു’.

    ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നി​ന് കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും മ​റു​പ​ടി അ​തു​ത​ന്നെ. 2016 മു​ത​ൽ നാ​ളി​തു​വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പൂ​ട്ടി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മോ?, ഈ ​സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 2016 മു​ത​ൽ ശ​മ്പ​ള​യി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച തു​ക, അ​നാ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ല​യി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​യു​ടെ വി​വ​രം, 50ൽ ​താ​ഴെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​വ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ ചോ​ദി​ച്ച​ത്. സ​മാ​ന ചോ​ദ്യം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ‘ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു’​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്നും മ​റു​പ​ടി. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ വി​വ​രം നാ​ലു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ട് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടും ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല!. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​യ​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മോ​ശം പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘സു​ര​ക്ഷി​ത’ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി ഒ​ഴി​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2025ലെ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് വ​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. 2021-22ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ/ എ​യ്ഡ​ഡ്/ അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 12972 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024-25ലെ ​ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 12,945 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 27 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ പ​ത്തെ​ണ്ണം എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്. 2016-17ലെ ​ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 12981 സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 2024-25ൽ 36 ​സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ട്. 18 എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്.

