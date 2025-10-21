Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:54 AM IST

    വാങ്ങിയ നിലം നികത്താൻ അനുമതി നിരസിക്കൽ; നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതിക്കൊരുങ്ങി സർക്കാർ

    Government,Amend,Paddy Field,Protection Act,Land Filling,നിലം നികത്തൽ,ഹൈകോടതി വിധി,കൊച്ചി
    കൊ​ച്ചി: 2008ലെ ​നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ശേ​ഷം വാ​ങ്ങി​യ നെ​ൽ​വ​യ​ൽ വീ​ട്​ ​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ക​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി സ​ർ​ക്കാ​ർ. നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ​കു​പ്പ്​ 9(5)(2) ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി ഹൈ​കോ​ട​തി ഫു​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ 2022 മാ​ർ​ച്ച്​ 23ന്​ ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ ഏ​റെ​പ്പേ​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്​ മു​ത​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യ ദി​വ​സം​വ​രെ വീ​ട്​ വെ​ക്കാ​ൻ നി​ലം വാ​ങ്ങി​യ, മ​റ്റെ​ങ്ങും സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി നി​ക​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കും​വി​ധം ഇ​ള​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​റെ ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​മു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​തി​ന്‍റെ 4.04 ആ​ർ ഭൂ​മി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും 2.02 ആ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ക​ത്താ​നാ​ണ്​ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ നി​ല​മു​ട​മ​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഈ ​ഇ​ള​വ്​​ ബാ​ധ​ക​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം. 2008ൽ ​നി​യ​മം വ​രു​മ്പോ​ൾ ആ​രു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണോ നി​ല​മു​ള്ള​ത്​ അ​വ​രെ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ട​മ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നാ​വൂ. അ​തി​നാ​ൽ, നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം നി​ലം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ഇ​തി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ മു​ൻ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​സ്. മ​ണി​കു​മാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ഷാ​ജി പി. ​ചാ​ലി, ജ​സ്റ്റി​സ് സ​തീ​ഷ് നൈ​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫു​ൾ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ചും ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഫു​ൾ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തു​ക​യും വി​ശ​ദ വാ​ദ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്​.

    നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന്​ 14 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഈ 14 ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത്​ വാ​ങ്ങി​യും കു​ടും​ബ​സ്വ​ത്ത്​ കൈ​മാ​റി​ക്കി​ട്ടി​യും നി​ലം ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫു​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ വി​ധി വ​ന്ന​തോ​ടെ 2008നു​ശേ​ഷം നി​ലം നി​ക​ത്തി വീ​ട്​ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി. മ​റ്റെ​വി​ടെ​യും ഭൂ​മി​യോ വീ​ടോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​രും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​യ​താ​യി പ​രാ​തി​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​ക്കം. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ അ​ള​വ്​ നി​ലം മാ​ത്ര​മേ നി​ക​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കൂ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നു​ശേ​ഷം നി​ലം വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഒ​രു​കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഫു​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ വി​ധി വ​ന്ന ദി​വ​സം​വ​രെ​യാ​യി ഇ​ള​വ്​ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

