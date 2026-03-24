    Kerala
    Posted On
    date_range 24 March 2026 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 10:32 PM IST

    വാതിൽപ്പാളി കേസിലും തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാറിന്റെ ഹരജി

    ജാ​മ്യം​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​കും​വ​രെ സ്റ്റേ ​അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം
    വാതിൽപ്പാളി കേസിലും തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാറിന്റെ ഹരജി
    തന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര്

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ 13ാം പ്ര​തി​യാ​യ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ർ​ക്ക്​ ര​ണ്ടാം കേ​സി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ജാ​മ്യ​വും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി. ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​ബാ​ബു, ത​ന്ത്രി​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​യ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​മാ​ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നേ​​ര​ത്തെ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു ഹ​ര​ജി​ക​ളും പി​ന്നീ​ട്​ ഒ​ന്നി​ച്ച്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ത​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വി​ന്‍റെ ക​ണി​ക​പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം അ​ന്തി​മ വി​ധി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളു​ടേ​യോ കേ​സ് ഡ​യ​റി​യു​ടേ​യോ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ധാ​രാ​ളം തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക്​ ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യും മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര് ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​ തെ​ളി​വു​ണ്ട്. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും അ​വ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​റി​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ലെ ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​താ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം ത​ന്ത്രി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​തി​​നെ വെ​റും ‘ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന് മാ​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് തി​രു​ത്താ​നോ ബോ​ർ​ഡി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​നോ ത​ന്ത്രി ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യു​ടെ ജാ​മ്യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​കും​വ​രെ സ്റ്റേ ​അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Petition Filedsabarimala caseThantribail Cancellation
    News Summary - Government petitions to cancel Thantri's bail in door case too
