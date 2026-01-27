Begin typing your search above and press return to search.
    27 Jan 2026 4:53 PM IST
    27 Jan 2026 4:53 PM IST

    'സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനം അഞ്ചാക്കൽ'; നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി

    സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനം അഞ്ചാക്കൽ; നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി
    തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ ആഴ്​ചയിൽ അഞ്ച്​ ദിവസമാക്കി കുറക്കുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച്​ സർവീസ്​ സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന്​ മുഖ്യമ​ന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

    നിയസമഭയിൽ പി. അബ്​ദുൽ ഹമീദിന്‍റെ ചോദ്യത്തിനാണ്​ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങൾ അഞ്ചാക്കി കുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ പുരോഗതി, ഇതിന്​ സർക്കാർ മു​ന്നോട്ടുവച്ച നിബന്ധനകൾ, സർവീസ്​ സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം.

    സംസ്ഥാനത്ത്​ വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ​​ജോലി നോക്കുന്ന കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്​ഥിരപ്പെടുത്താൻ പൊതുവായ തീരുമാനെമടുത്തിട്ടില്ലെന്ന്​ പി.കെ.ബഷീർ, ടി.വി. ഇബ്രാഹിം, യു.എ ലത്തീഫ്​, നജീബ്​ കാന്തപുരം എന്നിവരുടെ ചോദ്യത്തിന്​ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

    സുപ്രീം​കോടതി വിധികളുടെ അടിസ്​ഥാനത്തിൽ ഒരോ കേസും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി മാത്രമേ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പി.എസ്​.സി മുഖേനെ നിയമനം നടത്തുന്ന തസ്തികകൾ പൊ​തുവിൽ ഇതിന്‍റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാറില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, പയ്യന്നൂർ ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പിൽ അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടീസിന്​ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ ബഹിഷ്​ക്കരിച്ചു. ഫണ്ട്​ തട്ടിപ്പിൽ ആരോപണ വിധേയനായ പയ്യന്നൂർ എം.എൽ.എ മധുസൂദനന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക്​ മാർച്ച്​ നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ്​ പ്രവർത്തകരെ സി.പി.എമ്മുകാർ മർദിച്ചതും ഭീഷണി മുഴക്കിയതുമായ സംഭവത്തിലാണ്​ സജീവ്​ ജോസഫ്​ അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന്​ നോട്ടീസ്​ നൽകിയത്​.

    ഇതുവഴി സി.പി.എം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രക്​തസാക്ഷി ഫണ്ട്​ വെട്ടിപ്പ് സഭയിൽ ചർച്ചക്ക്​ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. എന്നാൽ സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച്​ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന്​ വ്യക്​തമാക്കി സ്പീക്കർ ​നോട്ടീസ്​ തള്ളി. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ചക്ക്​ തയാറാകാതെ ഒളിച്ചോടുന്നുവെന്ന്​ ഭരണപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നതിനിടെയാണ്​ രക്​തസാക്ഷി ഫണ്ട്​ തട്ടിപ്പിൽ ചർച്ച അനുവദിക്കാതിരുന്നത്​.

    ചട്ടം 50ലെ ഏത്​ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ്​ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ, എം.എൽ.എയുടെ വസതിയിലേക്ക്​ മാർച്ച്​ നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ​രെ പിറകിൽ നിന്ന്​ കുറുവടികളുമായി വന്ന്​ ആക്രമിച്ച്​ പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയതെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. പ്രതിഷേധിച്ചവരെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന്​ സി.പി.എം നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഈ സഭയിലല്ലാതെ എവിടെ പോയി പറയുമെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു.

    അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന്​ അനുമതിയില്ല എന്ന്​ ആവർത്തിച്ച്​ സ്പീക്കർ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിലേക്ക്​ കടന്നു. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാർ സഭാതളത്തിലിറങ്ങി പ്ലക്കാർഡ്​ ഉയർത്തി പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി. 15 മിനിറ്റോളം നീണ്ട ​പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്​ക്കരിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. സി.പി.എം പ്രതിരോധത്തില്‍ ആകുന്ന വിഷയം നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്​ വി.ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെയാണ്​ ശൂന്യവേളയും നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയും പൂർത്തിയാക്കിയത്​.

    TAGS:Government officeworking daysPinarayi VijayanKerala
    News Summary - Government offices to be closed for five days; Chief Minister's response
