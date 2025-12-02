Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 7:55 AM IST

    സർക്കാർ ഓഫിസ് പ്രവൃത്തിദിനം അഞ്ചാക്കൽ: വീണ്ടും യോഗം

    സെപ്​റ്റംബർ 11ന് മാറ്റിവെച്ച യോഗമാണ്​ ഡിസംബർ അഞ്ചിന്​ ചേരുന്നത്​
    Government office, working day, extended ,five, Meeting, again, സർക്കാർ ഓഫിസ്, തിരുവനന്തപുരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ചാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്​ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11ന്​ ​പൊ​തു​ഭ​ര​ണ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, യോ​ഗം പി​ന്നീ​ട്​ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. അ​താ​ണ്​ വീ​ണ്ടും ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​യ​റി​ന് പു​റ​മെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടി അ​വ​ധി ന​ൽ​കി, പ​ക​രം അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യം കൂ​ട്ടാ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് നീ​ക്കം. മു​മ്പും സ​മാ​ന ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ചി​ല നി​ബ​ന്ധ ന​ക​ളി​ൽ ത​ട്ടി ച​ർ​ച്ച വ​ഴി​മു​ട്ടി നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ശ​നി​ക്കൊ​പ്പം നാ​ലാം ശ​നി കൂ​ടി അ​വ​ധി​യാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ ച​ർ​ച്ച. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ഷ്വ​ൽ ലീ​വ് കു​റ​യു​മെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി വെ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി എ​ല്ലാ ശ​നി​യും ഞാ​യ​റും അ​വ​ധി​യാ​ക്കും വി​ധ​മാ​ണ് പു​തി​യ ശി​പാ​ർ​ശ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ എ​ങ്ങി​നെ​യാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​വ്യ​ക്ത​ത​യു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​നി​വാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ത്ത​രം ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യം.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 10.15 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.15 വ​രെ​യും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യും. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ല​ത്തും വൈ​കീ​ട്ടു​മാ​യി ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൂ​ടി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ഏ​ഴ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ല​ഭി​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ അ​വ​ധി​ക്ക് ഇ​ത് പ​ക​ര​മാ​വും. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 10.15ന് ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ 9.15നോ 9.30​നോ ആ​ക്ക​ണം. വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.15 എ​ന്ന​ത് 5.30 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 5.45 ആ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​മ​ട​ക്കം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം. സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ട്ടം, ഓ​ഫി​സ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗം, വെ​ള്ളം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ലാ​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം.

