Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:42 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മാ​പ്പി​ന്​ എ​ട്ടു​കൊ​ല്ലം, മു​രു​ക​ന്റെ വ​ഴി​യേ വേ​ണു​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി മു​രു​ക​നും ഇ​പ്പോ​ൾ വേ​ണു​വി​നും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്​ സ​മാ​ന​ദു​ര​ന്തം
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മാ​പ്പി​ന്​ എ​ട്ടു​കൊ​ല്ലം, മു​രു​ക​ന്റെ വ​ഴി​യേ വേ​ണു​വും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​തെ മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ര​സ്യ​മാ​യി മാ​പ്പു​ചോ​ദി​ച്ച്​ എ​ട്ടു​കൊ​ല്ലം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ‘സി​സ്റ്റം’ ഇ​​പ്പോ​ഴും ഗു​രു​ത​ര​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്ത്​ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി മു​രു​ക​ൻ ചി​കി​ത്സ​കി​ട്ടാ​തെ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ര​സ്യ​മാ​യി മാ​പ്പു​ചോ​ദി​ച്ച​ത്. 2017 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കൊ​ല്ലം, ഇ​ത്തി​ക്ക​ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ മു​രു​ക​നു​മാ​യി അ​ഞ്ച്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്ന്​ ഓ​ടി​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി. വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​ർ ഒ​ഴി​വി​ല്ലെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഏ​ഴു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ആം​ബു​ല​ന്‍സി​ല്‍ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് മു​രു​ക​ൻ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ലി​യ കോ​ളി​ള​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ആ ​സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം പ​ര​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​​കെ നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ ​സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളും സ​ങ്ക​ട​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​മാ​ണ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്​ ച​കി​ത്സ​തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ കൊ​ല്ലം, പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി വേ​ണു​വി​ന്​ ചി​കി​ത്സ​കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം മു​രു​ക​ന്‍റേ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ അ​ട​ക്കം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്. പ​​ക്ഷെ, ഇ​പ്പോ​ഴും രോ​ഗി​ക​ൾ നി​ല​ത്താ​ണ്​.

    വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ര​ക​യാ​ത​ന ത​ന്നെ. നി​ല​ത്തും സ്ട്ര​ക്ച​റി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഗു​രു​ത​രാ​വ സ്ഥ​യി​ലു​ള​ള രോ​ഗി​ക​ളെ​പോ​ലും കി​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൃ​ദ​യ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള കാ​ത്ത്​​ലാ​ബ്​ സൗ​ക​ര്യം എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി മു​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ഴാ​യി. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ആ​ശു​ത്രി​യി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ അ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ്​ വേ​ണു​വി​നെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKerala GovernmentKerala NewsLatest NewsHealth department kerala
    News Summary - government negligence
    Similar News
    Next Story
    X