Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:35 AM IST

    വകുപ്പുതല നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ നീക്കം

    പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തും
    Kerala Secretariat
    കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ലു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​മി​ത​മാ​യ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന്, തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ക്കാ​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി കേ​സു​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​കും അ​വ​ലോ​ക​നം. എ​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പു​ക​ളും എ​ല്ലാ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചി​നു​മു​മ്പ് തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ക്കാ​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി വ​കു​പ്പു​ത​ല ന​ട​പ​ടി വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക​രാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി. കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​നോ​വീ​ര്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ​കൂ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

