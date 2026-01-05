Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​.ഐ.ആർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:53 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ മാപ്പിങ്ങിന്​ സർക്കാർ നേരിട്ടിറങ്ങുന്നു; തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഫീസില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.ഐ.ആർ മാപ്പിങ്ങിന്​ സർക്കാർ നേരിട്ടിറങ്ങുന്നു; തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഫീസില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മാ​പ്പി​ങ്ങി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ന്നു. മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് ഫീ​സു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. വി​ല്ലേ​ജ് ത​ര​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നാ​യി സ​ഹാ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ർ​ഹ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം.

    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​രീ​തി​യി​ൽ ഹി​യ​റി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​തി​നു​വേ​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി. ഹി​യ​റി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഹി​യ​റി​ങ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഫോ​മു​ക​ള്‍ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. അ​ക്ഷ​യ സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഫീ​സ് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഐ.​ടി വ​കു​പ്പി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തോ ഒ​ഴി​വു​ള്ള​തോ ആ​യ പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്ത​ണം. ഇ.​ആ​ർ.​ഒ, എ.​ഇ.​ആ​ർ.​ഒ, അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ എ.​ഇ.​ആ​ർ.​ഒ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ മു​ഖേ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ള്‍ ഉ​ട​ൻ നി​ക​ത്തു​ക​യും പ​ക​രം ആ​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് മാ​ത്രം എ​ൽ.​പി.​ആ​ർ (വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​ധി) അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​രു​ത്. മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്.

    ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​യ അ​ര്‍ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും. ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ കെ-​സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഹെ​ല്‍പ്പ് ഡെ​സ്ക് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ന്‍ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votersSIRVoter Roll UpdateKerala SIR
    News Summary - Government is taking direct action on SIR mapping; identity documents will be made available free of charge.
    Similar News
    Next Story
    X