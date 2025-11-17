Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായി സർക്കാർ മാറുന്നു -ഹൈകോടതി

    ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ഴി​മ​തി കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് പ​രാ​മ​ർ​ശം
    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഇ​ട​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന പൊ​തു​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ന്ന​ത്​ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നെ​യും മു​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ര​തീ​ഷി​നെ​യും വി​ചാ​ര​ണ​ചെ​യ്യാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ ന​ൽ​കി​യ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി അ​പേ​ക്ഷ മൂ​ന്നാം​വ​ട്ട​വും നി​ര​സി​ച്ച​ത്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി​യു​ടെ വാ​ക്കാ​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ക​ട​കം​പ​ള്ളി മ​നോ​ജ് ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 2006-15 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​തി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​യും ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം 2016ലാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ദ്യ​ത​വ​ണ 2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15നും ​ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ 2025 മാ​ർ​ച്ച് 21നും ​മൂ​ന്നാം​ത​വ​ണ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28നു​മാ​ണ്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ തെ​റ്റാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി മൂ​ന്നാം​ത​വ​ണ​യും നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ന്തി​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ആ​രാ​ണ്, അ​വ​ർ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്, ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​മെ​ന്താ​ണ്​? കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ കേ​സാ​ണി​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ എ​ഴു​തി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

