    Kerala
    date_range 7 Sept 2025 6:43 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 6:43 AM IST

    ശബരിമല സത്യവാങ്​മൂലം; പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാതെ സർക്കാർ, ചോദ്യമുനയിൽ ബി.​ജെ.പി

    Sabarimala Women Enrty
    ശബരിമല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി ​​​​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ ത​​​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മൗ​നം തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​രും സി.​പി.​എ​മ്മും. അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ യു​വ​തി ​​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം. പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും കു​രു​ക്കാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ടാ​ൻ സി.​പി.​എം ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​കി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം തി​രു​ത്തി​യി​ട്ടാ​ണ് യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വ​നി​ത മ​തി​ൽ മു​ത​ൽ ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മി​തി വ​രെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ത​ള​ളി​പ്പ​റ​യാ​തെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ പ​റ​യാ​നു​മാ​കി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​​ന്‍റെ​യും ഈ ​നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ പ​ര​മാ​വ​ധി മു​ത​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ്ര​മം.

    ത​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണ്​ നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​പ്പം അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി-​സി.​പി.​എം അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​​​​​​ണ്ടെ​ന്ന പു​തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​വും ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ്​ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല ആ​ചാ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​കൊ​ണ്ട​ത്​ ത​ങ്ങ​ൾ​ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മെ​തി​രെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    സി.​പി.​എ​മ്മും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്​ തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മ​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി. ഇ​തി​നോ​ട​കം ഇ​വ​യു​ടെ ക​ട്ട്​​ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.​

    ബി.​ജെ.​പി​യാ​ക​ട്ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ ക​ണ്ടെ​തെ​ന്ന​ത്​ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടും. കോ​ട​തി വി​ധി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ഗ്​​ദാ​നം.

    പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും 2019 ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം പി​ൻ​മാ​റി. കോ​ട​തി വി​ധി വ​ന്ന​യു​ട​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ അ​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തും പി​ന്നീ​ട്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ന്ന​തോ​​ടെ ക​ളം​മാ​റി​യ​തു​മെ​ല്ലാം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നീ​ക്കം. അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത​യും സം​ശ​യാ​സ്​​പ​ദ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

