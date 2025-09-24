Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 24 Sept 2025 6:59 AM IST
    date_range 24 Sept 2025 6:59 AM IST

    പ​ണ​മി​ല്ല, കാ​രു​ണ്യ​വും

    • സ​ർ​ക്കാ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക 1827 കോ​ടി
    • ന​ട​ത്തി​പ്പ്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ; സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച്​ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ
    എ.ഐ ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക 1800 കോ​ടി ക​ട​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ല​തി​ന്‍റെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പ്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്.

    ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ഭാ​ര​ത്​ പ്ര​ധാ​ൻ​മ​ന്ത്രി ജ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ യോ​ജ​ന (എ.​ബി.​പി.​എം.​ജെ.​എ.​വൈ), കാ​രു​ണ്യ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി (കാ​സ്പ്), കാ​രു​ണ്യ ബെ​ന​വ​ല​ന്‍റ്​ ഫ​ണ്ട് (കെ.​ബി.​എ​ഫ്), ആ​രോ​ഗ്യ കി​ര​ണം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബാ​ൽ സ്വാ​സ്ഥ്യ കാ​ര്യ​ക്രം (ആ​ർ.​ബി.​എ​സ്.​കെ), ഹൃ​ദ്യം, അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞും എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​യി 1827.45 കോ​ടി​യു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള​താ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ മി​ഷ​നും സം​സ്ഥാ​ന ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞ് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ

    ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എം​പാ​ന​ൽ ചെ​യ്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ എ.​ബി.​പി.​എം.​കെ.​എ.​വൈ. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നുണ്ട്.

    കേ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മു​ട​ങ്ങി

    ലോ​ട്ട​റി വി​ൽ​പ​ന തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​ധ​ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് കെ.​ബി.​എ​ഫ്. 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ മി​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ർ.​ബി.​എ​സ്.​കെ’, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​തേ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ചി​കി​ൽ​സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘ആ​രോ​ഗ്യ കി​ര​ണം’, ഹൃ​ദ​യ രോ​ഗ​മു​ള്ള 18 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ‘ഹൃ​ദ്യം’, ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു വ​യ​സ്സു​വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ’അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞും’ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ൻ തു​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ, അ​ർ​ഹ​രാ​യ അ​നേ​ക​ർ​ക്ക്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി​യും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും (തു​ക കോ​ടി​യി​ൽ-2025 ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ)

    പൊ​തു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ

    ● എ.​ബി.​പി.​എം.​ജെ.​എ.​വൈ/​

    കാ​സ്പ്​: 1092.82

    ● ആ​രോ​ഗ്യ കി​ര​ണം: 17.62

    ● കാ​രു​ണ്യ ബെ​ന​വ​ല​ന്‍റ്​ ഫ​ണ്ട്: 229.15

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ

    ● എ.​ബി.​പി.​എം.​ജെ.​എ.​വൈ/​ കാ​സ്പ്​: 422.06

    ● കാ​രു​ണ്യ ബെ​ന​വ​ല​ന്‍റ്​​

    ഫ​ണ്ട്​: 6.95

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ

    ● രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബാ​ൽ സ്വാ​സ്ഥ്യ

    കാ​ര്യ​ക്രം, ഹൃ​ദ്യം: 9.10

    ● അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞും: 49.75

    free treatmentHealth DepartmentKerala
