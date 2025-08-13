Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    13 Aug 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:33 PM IST

    നിപ ബാധിച്ച് കോമയിലായ നഴ്സിന് സർക്കാർ ധനസഹായം

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി ടി​റ്റോ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി കോ​മ​യി​ൽ
    nipah virus
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ രോ​ഗീ​പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ നി​പ പി​ടി​പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് നി​പ എ​ൻ​സ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് ബാ​ധി​ച്ച് കോ​മ​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ന​ഴ്സ് ടി​റ്റോ തോ​മ​സി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് 17 ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​ഹാ​യ​ധ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. നി​പ എ​ൻ​സ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് പി​ടി​പെ​ട്ട് കോ​മ​യി​ലാ​യ ടി​റ്റോ​യു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ടി​റ്റോ​യെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കു​ടും​ബം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, 17 ല​ക്ഷം രൂ​പ​കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ടി​റ്റോ​ക്ക് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ടി​റ്റോ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഷി​ജോ തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ ടി​റ്റോ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ ഇ​ഖ്റ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു.

    2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​നി​പ ബാ​ധി​ച്ച് ഇ​ഖ്റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച മ​രു​തോ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ടി​റ്റോ​ക്ക് നി​പ ബാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​മാ​നം.

    മം​ഗ​ളൂ​രു മ​ർ​ദാ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ടി​റ്റോ രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് എ​ട്ടു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ഴ്സാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ടു​ത്ത പ​നി​യു​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ പ​രി​ച​രി​ച്ച ടി​റ്റോ​യെ പി​ന്നീ​ട് നി​പ പി​ടി​കൂ​ടി. രോ​ഗ​മു​ക്തി നേ​ടി ടി​റ്റോ വീ​ണ്ടും ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ നി​പ എ​ൻ​സ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ കോ​മ​യി​ലാ​യി. ടി​റ്റോ​യെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​നാ​യി ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഷി​ജോ തോ​മ​സ്. മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഷി​ജോ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ ലി​സി എ​ന്ന ഏ​ലി​യാ​മ്മ​യും അ​ച്ഛ​ൻ ടി.​സി തോ​മ​സു​മാ​ണ് ഇ​ഖ്റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ടി​റ്റോ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ചെ​ല​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ടും​ബം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.നേ​ര​ത്തെ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ശ്വാ​സം എ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ടി​റ്റോ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ശ്വാ​സം എ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ച​ല​ന​മ​റ്റ് കി​ട​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും ടി​റ്റോ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് മ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​നും. ചി​കി​ത്സ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​നോ​ട് വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യ ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഷി​ജോ തോ​മ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:nurseNipah VirusIQRAA Hospital
    News Summary - Government financial assistance to nurse in coma due to Nipah
