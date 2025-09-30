Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:46 PM IST

    യോഗേഷിന്‍റെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിയമസഭയിലും ‘ഉത്തരംമുട്ടി’ സർക്കാർ

    Government denies to respond on yogeshs clearance certificate at legislative assembly
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം            

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡി.​ജി.​പി യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം എ​ന്തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ലീ​ഗ് എം.​എ​ൽ.​എ എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​നാ​ണ് സ​ഭ​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ക്ഷ​ത്ര ചി​ഹ്ന​മി​ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രി​ക്കെ, ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി കെ.​ബി.​ഗ​ണേ​ഷ്കു​മാ​ർ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ.​ജ​യ​തി​ല​ക്, കി​ഫ്ബി സി.​ഇ.​ഒ കെ.​എം.​എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​പി ദി​വ്യ​യു​ടെ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​തെ നേ​രി​ട്ട് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ് യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ലെ ക​ര​ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ.​അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യ്യാ​റാ​കാ​ത്ത​തും അ​പ്രീ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സി​ൽ നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ഴ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് യോ​ഗേ​ഷ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് ത​യ്യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സെ​ല്ലി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ഖം തി​രി​ച്ചു.

    സി.​ബി.​ഐ​യി​ലും എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള യോ​ഗേ​ഷി​നെ ഈ ​ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം 13 ത​വ​ണ ഇ-​മെ​യി​ൽ മു​ഖാ​ന്ത​ര​വും അ​ല്ലാ​തെ​യും വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ടും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​വ​രും കൈ​മ​ല​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് യോ​ഗേ​ഷി​ന് ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി.

