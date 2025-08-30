Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപെൻഷനിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:08 AM IST

    പെൻഷനിൽ ഉരുണ്ടുകളിച്ച്​ സർക്കാർ; ജീവനക്കാർക്ക്​ അമർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​ഷ്വേ​ഡ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്
    പെൻഷനിൽ ഉരുണ്ടുകളിച്ച്​ സർക്കാർ; ജീവനക്കാർക്ക്​ അമർഷം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്​​ദാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​ളി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ന്​ പ​ക​രം സം​സ്ഥാ​നം ‘അ​ഷ്വേ​ർ​ഡ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം എ​ന്ന്​ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​വു​മെ​ന്ന​ത​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു​വെ​ന്നും ഇ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രാ​വ​ശ​കാ​ശ രേ​ഖ ക​​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കോ കേ​ര​ളം ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ സ്​​ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ശ്ചി​ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘അ​ഷ്വേ​ഡ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് 2024ലെ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഏ​കീ​കൃ​ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ (യു.​പി.​എ​സ്) സ​മാ​ന​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള​താ​വും പു​തി​യ പെ​ൻ​ഷ​നെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​സ​മി​തി​യേ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​ക്​​ത​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ക​ട​മ്പ​ക​​​ളേ​റെ​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത​ന്​ മു​മ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്​​ഥി​തി​യാ​ണ്.

    2013 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് ശേ​ഷം സ​ർ​വീ​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭീ​മ​മാ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​​തോ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ​പ്ര​കാ​രം ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ത്തു​ശ​ത​മാ​നം നാ​ഷ​ണ​ല്‍ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ സ്‌​കീ​മി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക സ​ര്‍ക്കാ​രും ന​ല്‍കും. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ്രാ​യം 60 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും നാ​മ​മാ​ത്ര പെ​ൻ​ഷ​നേ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പോ​രാ​യ്​​മ. പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​ല​ക്കം​മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ർ​വീ​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ഷേ​പം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GovernmentDelayparticipatory pensionKerala News
    News Summary - Government delays cancellation of participatory pension
    Similar News
    Next Story
    X