    Posted On
    date_range 10 May 2026 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 10:59 PM IST

    സർക്കാർ ഡാറ്റ വിൽക്കാം; ഡാറ്റ നയത്തിന്റെ കരടായി

    വ്യ​ക്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്‌​ത ഡാ​റ്റ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി വി​ൽ​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ക​ര​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഡാ​റ്റ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​തി​ഫ​ലം ഈ​ടാ​ക്കി​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്​ സം​വി​ധാ​നം വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി ‘സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഡാ​റ്റ എ​ക്സ്‌​ചേ​ഞ്ച് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ഡാ​റ്റ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്‌​ത ഡാ​റ്റ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി വി​ൽ​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ക​ര​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    പൊ​തു​പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡാ​റ്റ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണം, ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണം, ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, സ്‌​റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് രം​ഗ​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന വി​ധം ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡാ​റ്റ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​​ ന​യ​ത്തി​ൽ വി​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലെ ഡാ​റ്റ വി​ൽ​പ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നീ​ക്കം സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഡാ​റ്റ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വ​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഡാ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും ത​രം​തി​രി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ​ങ്കു​വ​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ ‘സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഡാ​റ്റ എ​ക്സ്‌​ചേ​ഞ്ച് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചി​ത​റി​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഡാ​റ്റ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​കും. അ​തോ​ടെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം അ​വ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച്​ വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    ഓ​രോ വ​കു​പ്പി​ലും ചീ​ഫ് ഡാ​റ്റ ഓ​ഫി​സ​റെ നി​യ​മി​ച്ചാ​കും ഡാ​റ്റാ സെ​റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ത​രം​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു പ​ര​സ്പ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധം വ​കു​പ്പു​ക​ൾ എ.​പി.​ഐ​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. അം​ഗീ​കൃ​ത ഉ​പ​യോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്രം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഡാ​റ്റ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ‘ആ​ക്സ​സ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സി​സ്റ്റം’ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തോ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​തോ ആ​യ ഡാ​റ്റ​യെ പ​ബ്ലി​ക്, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ, ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​വ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നാ​യി​തി​രി​ക്കും. ആ​ർ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​വ പ​ബ്ലി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ത്തും. വ്യ​ക്‌​തി​പ​ര​മോ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​തോ ആ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്‌​ഥ​ർ​ക്കു മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​യെ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ വ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ത്തും. ഇ​വ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം. അ​തീ​വ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​വ​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ത, സു​ര​ക്ഷ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യും ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ത്തും.

    TAGS:GovernmentdatapolicyDraft.Kerala News
    News Summary - Government data can be sold; draft of data policy
