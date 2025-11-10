Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Nov 2025 11:22 PM IST
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​രു​ന്ന​തി​ന് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ വ​രെ ക്ഷേ​മ, ആ​നു​കൂ​ല്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും ഇ​റ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി മു​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അം​ഗ​മാ​യി മു​ൻ മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. കെ ​രാ​ജു എ​ന്നി​വ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​യ​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ടാ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘അ​മൃ​ത്​ 2.0’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 66.32 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫിസ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 27ന്​ ​ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​തി​ല​കി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​മൃ​ത്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഹൈ​പ​വേ​ർ​ഡ്​ സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ തീ​രു​മാ​നം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ക​ര്‍ഷ​ക​രെ സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പ് ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള കേ​ര​ള സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പ് മി​ഷ​ന്‍റെ അ​ഗ്രി​നെ​ക്സ്റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ന​ലെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മ​റ്റൊ​ന്ന്. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഫേ​സ്​ ബു​ക്ക്​ പേ​ജി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കോ ​ഓ​പ്പ​റേ​റ്റീ​വ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ്​ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ന്​ (കേ​പ്) കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഡി.​എ വ​ർ​ധ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഇ​ന്ന​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 400 രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ 2000 രൂ​പ​യാ​ക്ക​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഡി.​എ/ ഡി.​ആ​ർ കു​ടി​ശി​ക അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക്​ 1000 രൂ​പ​യു​ടെ സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ണ​ക്ട്​ ടു ​വ​ർ​ക്ക്​ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കും നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​നം ഡി.​എ/​ഡി.​ആ​ർ, ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്​​ക​ര​ണ കു​ടി​ശി​ക വി​ഹി​തം, ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ, അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​ർ/ ഹെ​ൽ​പ​ർ​മാ​രു​ടെ ഓ​ണ​റേ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29ന്​ ​ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ​ഗ്രാ​മീ​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ 1441.24 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ൽ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വോ​ട്ടാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും.

