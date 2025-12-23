Begin typing your search above and press return to search.
    എയ്ഡഡ് അധ്യാപക നിയമനം ഭിന്നശേഷി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടിയതായി സർക്കാർ

    കാ​ലാ​വ​ധി ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി 2026 മേ​യ് 31 വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് സ​മ​ന്വ​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പാ​ലേ​മാ​ട് ശ്രീ ​വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സ​മ​ന്വ​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ് ഹ​ര​ജി ജ​നു​വ​രി 27ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​യ്ക്ക് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ മ​റ്റ് നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കാ​രം വൈ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നീ​ക്കി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ജി​ല്ലാ​ത​ല സ​മി​തി​ക​ളോ​ട് റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ ആ​യ​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം.

    News Summary - Government announces extension of rank list for aided teacher recruitment for differently-abled people
