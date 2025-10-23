തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്‌ 214 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 214 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കുമായി 214 കോടി രൂപകൂടി അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിന്റെ ഏഴാം ഗഡുവാണ് അനുവദിച്ചത്. ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വാർത്താകുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 151 കോടി രൂപ ലഭിക്കും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 11.03 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 7.89 കോടി രൂപയുണ്ട്. മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് 25.83 കോടി രൂപയും, കോർപറേഷനുകൾക്ക് 18.25 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതിനകം വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി 10,396 കോടി രുപയാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.
