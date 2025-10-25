ഗോവര്ദ്ധന് സാക്ഷിയാകും; സ്വര്ണം ശബരിമലയിലേതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഗോവർധൻtext_fields
ബംഗളൂരു: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്ണ വ്യാപാരി ഗോവര്ദ്ധനെ സാക്ഷിയാക്കാൻ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടാനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ശബരിമലയില് നിന്നും കടത്തിയ സ്വര്ണം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമയായ ഗോവര്ദ്ധനാണ് വിറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് 400 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി നാണയങ്ങളുടെ രൂപത്തില് നല്കിയ സ്വര്ണം സ്വര്ണക്കട്ടികളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. കട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് സംഘം ജ്വല്ലറിയില് നിന്നും സ്വര്ണം കണ്ടെത്തിയത്. 2020 ലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ഗോവര്ദ്ധന് സ്വര്ണം വിറ്റതെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി.
ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഗോവര്ദ്ധന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നാണയരൂപത്തിലാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
476 ഗ്രാം സ്വര്ണമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി വിറ്റത്. ഇതില് 400 ഗ്രാമില് അധികം സ്വര്ണം എസ്.ഐ.ടി ഗോവര്ധന്റെ ജ്വല്ലറിയില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ ബംഗളൂരുവിൽ പ്രത്യേക അനവേഷണ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ശ്രീരാംപുര അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റി താമസിച്ച അപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് എസ്.ഐ.ടി പരിശോധന നടത്തി. മകന് അവിടെ താമസിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
