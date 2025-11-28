കളമശ്ശേരിയിൽ ചരക്ക് ട്രെയ്ൻ എൻജിൻ പാളം തെറ്റി; ട്രെയ്ൻ ഗതാഗതം രണ്ടര മണിക്കൂർ വൈകും

കളമശ്ശേരിയിൽ ചരക്ക് ട്രെയ്ൻ എൻജിൻ പാളം തെറ്റി; ട്രെയ്ൻ ഗതാഗതം രണ്ടര മണിക്കൂർ വൈകുംtext_fields
കൊച്ചി: കളമശ്ശേരിയിൽ ചരക്ക് ട്രെയ്നിന്റെ എൻജിൻ പാളം തെറ്റി. ഉച്ചക്ക് രണ്ടരയോടെ കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം.
ഷഡ്ഡിങ്ങിനിടെ റെയിൽപാളം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബാരിക്കേഡ് കടന്ന് ചരക്ക് ട്രെയ്ൻ മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. ട്രെയ്ൻ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു നിന്നു.
പാളം തെറ്റിയതോടെ ഷൊർണൂർ വഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന പാതയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അടക്കമുള്ള ട്രെയ്നുകൾ പിടിച്ചിട്ടു. അങ്കമാലിയിലും ആലുവയിലും എറണാകുളത്തും ട്രെയ്ൻ പിടിച്ചിട്ടു.
ട്രെയ്ൻ ഗതാഗതം 2.30 മണിക്കൂർ വൈകുമെന്നാണ് വിവരം. ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് 1.30 മണിക്കൂർ വൈകിയോടുകയാണ്. ഗുരുവായൂർ-എറണാകുളം പാസഞ്ചർ ട്രെയ്ൻ വൈകാതെ സർവീസ് നടത്തും. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
