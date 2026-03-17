    date_range 17 March 2026 10:55 PM IST
    date_range 17 March 2026 10:55 PM IST

    സ്വർണക്കൊള്ള: തന്ത്രിയെ ‘പൂട്ടാൻ’​ എസ്​.ഐ.ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ​ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര​രെ വീ​ണ്ടും പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ടി. ത​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളു​മാ​യി ശ​ക്​​ത​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ ത​ന്ത്രി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം.

    ത​ന്ത്രി​ക്ക്​ പി​റ​കെ​യാ​ണെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​രു​തി ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ അ​പ്പീ​ൽ പോ​കേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ആ​ദ്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​യ​തും ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച്​ അ​നു​കൂ​ല വി​ധി നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തും. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​കാ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ത​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ആ​രോ​പി​ച്ച​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ പു​തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ​ ത​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ​ക്കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​ത്. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​പ്പീ​ലും ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ങ്ക്​ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി 41ാം ദി​വ​സം ജാ​മ്യം നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS: Kerala MPSIT high court
    News Summary - Gold heist: SIT to 'lock up' Tantri
