Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനെടുമങ്ങാട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 April 2026 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 12:51 PM IST

    നെടുമങ്ങാട് വീട്ടിൽനിന്ന് 25 പവൻ കവർന്നു; മോഷണം വീട്ടുകാർ ഊട്ടിയിൽപോയ സമയത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    നെടുമങ്ങാട്: തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽനിന്ന് 25 പവൻ കവർന്നു.ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി അനസിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഊട്ടിയിൽ വിനോദയാത്രക്ക് പോയതായിരുന്നു . ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്.

    വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 25 പവൻ സ്വർണം മോഷണം പോയതായി മനസിലാക്കുന്നത്. ബെഡ് റൂമിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു സ്വർണാഭരണങ്ങൾ. മോഷ്ടാക്കൾ വീട്ടിലെ സി.സി.ടിവിയും തകർത്തിട്ടുണ്ട്.സംഭവത്തിൽ കുടുംബം നെടുമങ്ങാട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold TheftnedumangadPolice
    News Summary - gold theft in nedumangad
    Next Story
    X