Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്രവാസിയുടെ വീട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 5:31 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 5:31 PM IST

    പ്രവാസിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവൻ സ്വർണാഭരണം മോഷ്ടിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവൻ സ്വർണാഭരണം മോഷ്ടിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    പന്തളം: പ്രവാസിയുടെ വീടിന്റെ കതക് പൊളിച്ച് 50 പവൻ സ്വർണാഭരണം മോഷ്ടിച്ചു. എം.സി റോഡിൽ പന്തളം വലിയ പാലത്തിന് സമീപം കുളനട ലക്ഷ്മി നികേതനിൽ വി. ബിജുനാഥിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം. ബിജുവും ഭാര്യ ബിന്ദുവും ബഹ്‌റൈനിലാണ്. അമ്മ ഓമനയമ്മ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. ഇവർ രാത്രി മൂത്ത മകന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്താണ് കവർച്ച.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഓമനയമ്മ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. കതക് തുറന്നുകിടക്കുന്നത് കണ്ട് സമീപവാസികളെയും പൊലീസിലും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മോഷ്ടാക്കൾ കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയും ലോക്കറും കുത്തിത്തുറന്നാണ് 50 പവനോളം സ്വർണം കവർന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 50 പവനോടടുത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമ്മ ഓമനയമ്മ പറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഓമനയമ്മയുടെ ഒരു ജോഡി കമ്മലും മോതിരവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    വീടുപണിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പണയം വെച്ച ശേഷമാണ് സ്വർണം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അടൂർ ഡി.വൈ. എസ്.പി. ജി. സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുമൺ സി.ഐ ശ്രീലാൽ ചന്ദ്രശേഖർ, പന്തളം എസ്‌.ഐ യു.വി. വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തളം പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

    സമീപത്തെ വീടുകളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് കുരമ്പാലയിലും അതിനുശേഷം പന്തളം കോളേജ് ജങ്ഷനിലെ കടകളിലും മോഷണം നടന്നത്. നാല് വീട്ടിൽ മോഷണ ശ്രമവും നടന്നിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasiGold Theft
    News Summary - gold theft at Pravasi's house in Pandalam
    Similar News
    Next Story
    X