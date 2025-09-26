Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Sept 2025 11:52 PM IST
    date_range 26 Sept 2025 11:52 PM IST

    സ്വർണക്കടത്ത്​​: ഇ.ഡിക്കെതിരായ ജുഡീഷ്യൽ കമീഷൻ അന്വേഷണത്തിലെ സ്​റ്റേ തുടരും; സർക്കാറി​ന്‍റെ അപ്പീൽ തള്ളി

    കൊ​ച്ചി: ന​യ​ത​ന്ത്ര ചാ​ന​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സ്​​റ്റേ ചെ​യ്ത സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചും ശ​രി​വെ​ച്ചു. ക​മീ​ഷ​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ.​ഡി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്.​എ. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ജു​ഡി​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​യ​ത്. സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി മ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്‌​ട്യാ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ 2021 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന്​ ​വി​ജ്​​ഞാ​പ​നം സ്​​റ്റേ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ.​ഡി​ക്കെ​തി​​രെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മു​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്‌​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​കെ. മോ​ഹ​ന​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​​ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്ത​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഒ​രു വ​കു​പ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​യ ഇ.​ഡി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ര​ജി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ദം അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ.​ഡി​ക്കു വേ​ണ്ടി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന​ത്​ തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ചെ​റി​യ അ​പാ​ക​ത മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്​​ വി​ല​യി​രു​ത്തി, സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം (പി.​എം.​എ​ൽ.​എ) ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    കേ​സി​ന്‍റെ വാ​ദം ഇ​നി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ൽ തു​ട​രും. അ​പ്പീ​ലി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ മു​മ്പാ​കെ​യു​ള്ള കേ​സി​നെ ബാ​ധി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:gold smugglingKerala High CourtEnforcement Directorate
