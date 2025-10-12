Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവി​മാ​ന​ത്തി​ലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:22 PM IST

    വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​യി​ൽനി​ന്ന് സ്വർണം പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    Cochin-International-Airport
    cancel
    Listen to this Article

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: പ്ര​ഷ​ർ പ​മ്പി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം കൊ​ച്ചി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഡി.​ആ​ർ.​ഐ പി​ടി​കൂ​ടി. വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തു​ന്നെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഡി.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ൽ നി​ന്നും വ​ന്ന ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഷ​ർ പ​മ്പി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 625 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​സ്വ​ർ​ണം ആ​രാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ 181 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം ക​സ്റ്റം​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​തെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ പു​റ​ത്തു ക​ട​ത്താ​നാ​കാം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്നും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ശു​ചീ​ക​ര​ണ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​വ​രെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gold smugglingCochin International Airportgold seized
    News Summary - Gold seized from airplane toilet
    Similar News
    Next Story
    X