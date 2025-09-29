ശബരിമലയിലെ സ്വർണംപൂശിയ ദ്വാരപാലക ശിൽപം ദേവസ്വം ബോർഡിന് ചെമ്പുപാളിയായതെങ്ങനെ..‍?,; 1999ൽ വിജയ് മല്യ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചതാണ് ശ്രീകോവിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    29 Sept 2025 7:58 PM IST
    29 Sept 2025 7:58 PM IST

    പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ 1999ൽ സ്വർണം പൂശിയതായ രേഖകൾ നിലനിൽക്കെ, ദേവസ്വം മഹസറിൽ ചെമ്പ്​ പാളികൾ. സ്വർണം പൂശാനായി 2019ൽ ചെന്നൈയിലേക്ക്​ ​​കൊണ്ടുപോകാൻ ശിൽപങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുത്തപ്പോഴുള്ള മഹസറിലാണ്​ ചെമ്പ്​ പാളികളെന്ന്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ഇതടക്കമുള്ള ദുരൂഹത കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ്​ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരാനുള്ള ഹൈകോടതി നിര്‍ദേശം.

    1999ൽ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ ശബരിമല ശ്രീകോവിൽ വഴിപാടായി സ്വർണം പൂശിയിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പമാണ്​ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലും സ്വർണപ്പാളികൾ പിടിപ്പിച്ചത്​. ചെന്നൈയിലെ ജെ.എൻ.ആർ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ് ഉടമ ജെ. നാഗരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 42 അംഗസംഘം സന്നിധാനത്ത് താമസിച്ച് ജോലികൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ചെമ്പുപാളികളിൽ മെർക്കുറി പുരട്ടി അതിനുമുകളിൽ സ്വർണത്തിന്‍റെ നേർത്തപാളികൾ ഒാരോന്നായി ചൂടാക്കി പിടിപ്പിച്ചു. താങ്ങുപീഠവും അന്ന്​ സ്വർണം പൂശി.

    എന്നാൽ, 2019ൽ ഇവ ഇളക്കിയെടുത്തപ്പോൾ സ്വർണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ ‘ചെമ്പുപാളികൾ’ എന്ന്​ മാത്രമാണ് രേഖയിലുള്ളത്​. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ഗോൾഡ്​ ​പ്ലേറ്റിങ് നടത്തിത്തരാമെന്ന ബംഗളൂരു സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ‘ചെമ്പ് പ്ലേറ്റുകൾ’ അഴിച്ചെടുത്ത് ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ്​ ദേവസ്വം രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്​. അതേസമയം, ഇവ ചെന്നൈയിലേക്ക്​ ​കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ദേവസ്വംബോർഡ്​ മരാമത്ത്​ അസി. എൻജിനീയർക്കും ദേവസ്വം വിജിലൻസിനും നൽകിയ കത്തിൽ സ്വർണപ്പാളിയെന്ന തരത്തിൽ സൂചനകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

    2019ൽ ദേവസ്വം അധികൃതരു​ടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശിൽപം ഇളക്കിമാറ്റിയപ്പോൾ 12 കഷ്ണങ്ങളായി 25.400 കിലോയെന്നാണ്​​ രേഖകളിലുള്ളത്​. ഇതിനൊപ്പം ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠങ്ങളും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഏൽപിച്ചു. ഇത് 17.400 കിലോഗ്രാം വരും. ഇതും 1999ൽ പരമ്പരാഗതരീതിയിൽ സ്വർണം പൂശിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്വർണം മഹസറിൽ ഇടംപിടിച്ചില്ലെന്നാണ്​ ആക്ഷേപം.

    ഇതിനിടെയാണ്​, സ്വർണപ്പാളികൾ മങ്ങിയെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈമാസം എട്ടിന് വീണ്ടും ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയത്​.​ പിന്നാലെ, ഹൈകോടതി അനുമതിയില്ലാതെയാണ്​ ഇവ ​കൊണ്ടുപോയതെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശബരിമല സ്​പെഷൽ കമീഷണർ റിപ്പോർട്ട്​ നൽകിയതോടെ വിവാദമായി.

    തുടർന്ന്​ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട കോടതി, സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പുപാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ സംശയവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2019ൽ 42 കിലോ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്ന പാളികൾ സ്വർണംപൂശിയശേഷം തിരികയെത്തിച്ചപ്പോൾ നാലുകിലോ കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 1999ൽ ​എത്ര കിലോ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചതടക്കമുള്ളവ അന്വേഷിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അതേസമയം, അന്ന്​ തനിക്ക്​ ലഭിച്ചത്​ ചെമ്പുപാളികൾ മാത്രമാണെന്നാണ്​ സ്​പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പറയുന്നത്​.


