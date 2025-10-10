Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ​ബ​രി​മ​ല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:18 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീകോവിലിന്‍റെ കട്ടിളപ്പടിയിലെ സ്വർണപ്പാളികളും പോറ്റി കടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ശ​ദാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണം -ഹൈ​കോ​ട​തി
    ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീകോവിലിന്‍റെ കട്ടിളപ്പടിയിലെ സ്വർണപ്പാളികളും പോറ്റി കടത്തി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ചെ​മ്പെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ത്തി​യ​വ​യി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്റെ ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളും. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളും ക​ട​ത്തി​യ​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ന് പു​റ​മെ​യാ​ണി​തെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ലും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 474.9 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം 2019 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​ൽ​പേ​ഷ് എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി സ്മാ​ർ​ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും സ്വ​ർ​ണം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും രേ​ഖ​യി​ല്ലെ​ന്നും എ​സ്.​പി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നി​രി​ക്കെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളെ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​തും ഇ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ സ്വ​ർ​ണം നീ​ക്കി​യ​തും നീ​ക്കി​യ സ്വ​ർ​ണം ​അ​പ​ഹ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും ഗൗ​ര​വ കു​റ്റ​മാ​ണ്. ആ​റാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ‘സ്വർണപ്പാളി’ അയ്യപ്പസംഗമത്തിനെതിരായ ഗൂഢാലോചന- മുഖ്യമന്ത്രി

    ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് സ്വർണപ്പാളി ആരോപണം പോറ്റി ഉന്നയിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായവരെ കുറിച്ച് പുറത്തുവരരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തുവരാതിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണം നടന്നാൽ ആരൊക്കെ നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു, ആരൊക്കെ പുറമെ നിന്ന് സഹായിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

    2018ൽ സംഭവം നടന്നിട്ടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടപ്പോൾ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, വന്നിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആര്‍ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ട്, ആര്‍ക്ക് വീഴ്ചയില്ല എന്ന് ഇപ്പോള്‍ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    ശബരിമലയിലുണ്ടായ ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാനാണ് ഹൈകോടതി ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കുറ്റവാളികളുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങളില്‍ പെടുമെന്നതില്‍ സംശയിക്കേണ്ട. ഹൈകോടതി അത്തരമൊരു നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടപ്പോള്‍ത്തന്നെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാറും ഹൈകോടതിയും രണ്ടു ഭാഗത്തല്ല. കുറ്റം ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കില്‍ നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങളില്‍ എത്തിപ്പെടണമെന്നും ആവശ്യമായ ശിക്ഷ അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    ശബരിമല സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്ന് പരിശോധന

    പത്തനംതിട്ട: ഹൈകോടതി നിർദേശപ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ജസ്റ്റിസ്​ കെ.ടി. ശങ്കരന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ സ്ട്രോങ്​ റൂം തുറന്ന് പരിശോധിക്കും. വഴിപാടായി കിട്ടിയ സ്വർണവും വെള്ളിയും സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് രേഖകളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന. 2017 മുതൽ വഴിപാടായി കിട്ടിയ സ്വർണവും വെള്ളിയും സ്ട്രോങ് റൂമില്‍ സുരക്ഷിതമാണോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായാൽ സ്വർണം തൂക്കി നോക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെ പരിശോധനകൾ നടത്തും. സ്ട്രോങ് റൂം മഹസർ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം പരിശോധിക്കും. വഴിപാടായി കിട്ടുന്ന സ്വർണത്തിന്‍റെയും വെള്ളിയുടെയും കണക്കുകള്‍ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ നാലാം നമ്പർ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ക്ഷേത്രം ആവശ്യത്തിനായി സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉപയോഗിക്കുകയോ, സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്താലും ഇതേ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ശബരിമല അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും പരിശോധന നടത്തുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - gold on the threshold of the Sabarimala also smuggled out
    Similar News
    Next Story
    X