    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും പി​ഴ​വു​ക​ളാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്

    ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യും ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​യും ക​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ഒ​ത്തു​ക​ളി​യും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യും
    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും പി​ഴ​വു​ക​ളാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും പി​ഴ​വു​ക​ളാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ദേ​വ​സ്വം ചീ​ഫ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ​ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ‘അ​മ്പ​ല​ക്ക​ള്ള​ൻ​’. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ മു​മ്പ്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ 2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ​ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ അ​യ​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ പോ​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പു​പാ​ളി എ​ന്ന​തൊ​ഴി​വാ​ക്കി ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ക്കി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്​​ എ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ട്ടി​പ്പ്.

    ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗം അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി​യ​തും ദു​രൂ​ഹ​മാ​ണ്​. ദേ​വ​സ്വം സ്വ​ത്ത്​ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്​​തി പു​റ​ത്തു​​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്​ ദേ​വ​സ്വം മാ​ന്വ​ലി​നു​ത​ന്നെ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം. 2019 മേ​യ്​ 18ന്​ ​തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി പാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൂ​ക്കം 42.10 കി​ലോ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പാ​ളി​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്​ മ​ഹ​സ​റി​ല്ലാ​താ​യ​തും ഒ​ത്തു​ക​ളി​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ്​. സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ പ​ങ്ക​ജ് ദ​ണ്ഡാ​രി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യും പോ​റ്റി​ക്കെ​തി​രാ​ണ്. ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 409 ഗ്രാ​മും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 577 ഗ്രാ​മും സ്വ​ർ​ണം വേ​ർ​തി​രി​ച്ചു. ഇ​തും പോ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ മൂ​ന്നു​ഗ്രാ​മും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചെ​ല​വു​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ച്​ ബാ​ക്കി 474.9 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ക​ട്ട​യാ​ക്കി. പോ​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സു​ഹൃ​ത്ത്​ ക​ൽ​പേ​ഷാ​ണ്​ ഇ​ത്​ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്​ എ​ന്ന​തും ​പോ​റ്റി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ചെ​യ്ത പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി. കേ​ടാ​യ വാ​തി​ൽ മാ​റ്റി പു​തി​യ​ത്​ നി​ർ​മി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ​ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക ബെ​ല്ലാ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വ​ർ​ധ​നും ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പു​പാ​ളി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​ന്‍റെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ മ​ല​യാ​ളി​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ജി കു​മാ​റു​മാ​ണ്. ഇ​തെ​ല്ലാം സ്വ​ന്തം വ​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ പോ​റ്റി ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.​ അ​ന്ന​ദാ​ന മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ന് ലി​ഫ്റ്റ് പ​ണി​യാ​ൻ​ പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ, അ​ന്ന​ദാ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​റു​ല​ക്ഷം രൂ​പ, മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ, 2017ൽ 8,20,000 ​രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്കും 17 ട​ൺ അ​രി​യും 30 ട​ൺ പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ഴും പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി​ക്കി​രു​വ​ശ​ത്തും മ​ണി​മ​ണ്ഡ​പ​വും മ​ണി​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴും മ​റ്റു പ​ല​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ൻ​തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റി പോ​റ്റി സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    പോ​റ്റി​യു​ടെ 2017 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ദാ​യ നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​റ് മു​ഖേ​ന പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ ബി​സി​ന​സ് മു​ഖേ​ന​യോ മ​റ്റു വ​ഴി​യോ സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​നം ഉ​ള്ള​താ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. 2025-26 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​മാ​ക്ഷി എ​ൻ​റ​ർ പ്രൈ​സ​സി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി 10,65,150 രൂ​പ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ന്ന​താ​യും വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​.

    സന്നിധാനത്ത്​ വീണ്ടും പരിശോധന

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ വീ​ണ്ടും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന. എ​സ്.​പി എ​സ്. ശ​ശി​ധ​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ രേ​ഖ​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം. വെ​ള്ളി​യാ​​ഴ്ച തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​നു​മു​മ്പ്​ ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട്​​സ്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ സം​ഘം വീ​ണ്ടും എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത്​ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ രേ​ഖ​ക​ളും ഇ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യു​​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി​യ​താ​യാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ​ക്കാ​യി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ചെ​ന്നൈ മൈ​ലാ​പ്പൂ​രി​ലെ ജെ.​എ​ൻ.​ആ​ർ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന ര​ണ്ടു​കി​ലോ​യോ​ളം സ്വ​ർ​ണം ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി ക​ൽ​പേ​ഷി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ക​ൽ​പേ​ഷി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ചെ​​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ക​ൽ​പേ​ഷി​ന്‍റെ പ​ങ്ക്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ സം​ഘം മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്​ ക​ൽ​പേ​ഷി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ളെ​യും ഉ​ട​ൻ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കും. ന​ഷ്ട​മാ​യ സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷ​മാ​കും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​കും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​​ടെ പ​ങ്ക്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നി​ടെ, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൻ. വാ​സു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​വ​രം തേ​ടു​മെ​ന്ന്​ സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വീ​ണ്ടും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യ മൊ​​ഴി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ്വ​ർ​ണം ഉ​രു​ക്കി​യ​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

