    Kerala
    Posted On
    date_range 19 April 2026 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 10:51 PM IST

    സ്വർണക്കൊള്ള: ഇ.ഡി അന്വേഷണവും നിലക്കുന്നു

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്​ തി​രി​ച്ച​ടി
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ (ഇ.​ഡി) അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും നി​ല​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ഇ.​ഡി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ശു ഗോ​യ​ലി​നെ അ​ല​ഹ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​താ​ണ്​ കേ​സി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.

    സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ ക​ള്ള​പ്പ​ണ ഇ​ട​പാ​ട് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ.​ഡി​യു​​ടെ കൊ​ച്ചി യൂ​നി​റ്റ്​ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഷാ​ഡോ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കേ​ര​ളം, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 21 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ള്ള​പ്പ​ണം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​​മ (പി.​എം.​എ​ൽ.​എ) പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​​മെ​ന്‍റ്​ കേ​സ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ (ഇ.​സി.​ഐ.​ആ​ർ) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ക്രൈ​ം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഇ.​ഡി​യു​ടെ ഇ.​സി.​ഐ.​ആ​റി​ലും പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ​യും എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​യി​ല്ല.

    പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ഇ​തു​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും ഇ.​ഡി​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ആ​രു​ടെ​യും അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​യി​ല്ല. സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട അ​ശു ഗോ​യ​ലി​ന്‍റെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഇ​നി​യും സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. പു​തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കേ​സി​ന്‍റെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാണ് ഇ.​ഡി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ‘ഇ.ഡിയിലും ഡീൽ’; ആ​രോ​പ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ ​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​​യി​ൽ സ​ത്യം പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് വ​ന്ന എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി), സ്വി​ച്ചി​ട്ട പോ​ലെ നി​സ്സം​ഗ​മാ​യ​ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഡീ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്ന രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യാ​രോ​പ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​ൻ​പ്​ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യി​റ​ക്കി ഡീ​ലി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ ‘ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും’ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും സാ​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ​ പോ​റ്റി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​ത്ത ഇ.​ഡി സ​മീ​പ​നം ഉ​ദാ​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​രോ​പ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​രാ​രി ബാ​ബു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്​​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​​ക​ളെ ആ​രെ​യും വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ്ട​വി​ധം ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ഇ.​ഡി​യു​ടെ വ​ര​വി​നെ ബി.​ജെ.​പി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​ത്​. സ്വ​ർ​ണം ക​ട്ട​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത്​ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത​ല്ലാ​തെ ഒ​ര​ടി മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​യി​ല്ല. ഉ​ന്ന​ത​ർ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ഇ.​ഡി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നി​ല​യ്ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി വി​ഷ​യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​മു​ഖ​ത കാ​ട്ടി. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​ അ​വ​ർ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യം ഇ.​ഡി കേ​സ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ, കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ഇ.​ഡി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി. പു​തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ.​ഡി നീ​ക്കം ഡീ​ൽ ആ​​യി​രു​ന്നെ​ന്ന ​​ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ​​പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ആ​റ്​ മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പ്രാ​ഥ​മി​ക കു​റ്റ​പ​ത്രം പോ​ലും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​ത്ര സ്വ​ർ​ണം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ചെ​ന്നോ അ​ത് എ​ന്തു ചെ​യ്തെ​ന്നോ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഭാ​ഭ അ​റ്റോ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ലെ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​കൂ. ഇ​താ​ക​ട്ടെ, ഇ​നി പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ന്ന​ശേ​ഷ​മേ ന​ട​ക്കൂ. എ​സ്.​ഐ.​ടി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​മാ​ണ് ഹൈ​​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട​ത് പ​ല പ്രാ​വ​ശ്യം നീ​ട്ടി. മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ആ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:investigationE.Dgold heistSabarimala
    News Summary - Gold heist: ED investigation also halted
