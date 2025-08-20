Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിന്​ ഈ വർഷം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വർണക്കപ്പ്​ -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    V. Sivankutty
    വി. ശിവന്‍കുട്ടി

    തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷം മുതൽ കേരള സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ കൂടുതൽ പോയന്‍റ്​ നേടുന്ന ജില്ലക്ക്​ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വർണക്കപ്പ്​ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന്​ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. ഒക്ടടോബർ 22 മുതൽ 27 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിന്‍റെ സ്വാഗതസംഘം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്​ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ മാതൃകയിലാണ്​ ഒളിമ്പിക്സ്​ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന കായികമേളക്കും സ്വർണക്കപ്പ്​ സമ്മാനിക്കുക. എത്ര പവന്‍റെ കപ്പാണ്​ എന്നത്​ വൈകാതെ തീരുമാനിക്കും. കാസർകോട്​ മുതലുള്ള ജില്ലകളിലെ സ്വീകരണത്തിനുശേഷമാണ്​ സ്വർണക്കപ്പ്​ വേദിയിൽ എത്തിക്കുക.

    ഇത്തവണത്തെ സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഗിന്നസ്​ വേൾഡ്​ റെക്കോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗൾഫിൽ സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾകൂടി കായികമേളയുടെ ഭാഗമാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗൾഫ്​ സ്കൂളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് പ​ങ്കെടുത്തത്​. 1500 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളും മേളയുടെ ഭാഗമാകും. മത്സരങ്ങൾക്ക്​ 17 ഗ്രൗണ്ടുകളാണ്​ ആവശ്യം​. പരിശീലനത്തിനുൾ​പ്പെടെ 22 ഗ്രൗണ്ടുകൾ​ കണ്ടെത്തും. ഭാഗ്യചിഹ്​നവും തീം സോങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. യോഗത്തിൽ ആന്‍റണി രാജു എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.എൽ.എമാരായ എം. വിൻസെന്‍റ്, ഡി.കെ​. മുരളി, സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ, മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എൻ.എസ്​.കെ. ഉമേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ​

    സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ്​ നടത്തിപ്പിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയും മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ ചെയർമാനുമായുള്ള സ്വാഗതസംഘത്തിന് രൂപംനൽകി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സ്​പോർട്​സ്​ ഓർഗനൈസർ ഡി.എസ്.​ അജീവാണ്​ ഓർഗനൈസിങ്​ കൺവീനർ.

