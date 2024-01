വീട്ടിൽനിന്ന്​ 87 പവനും മൂന്ന് ലക്ഷവും കവർന്നു

cancel നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ: പ്ല​സ​ൻ​റ് ന​ഗ​റി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ന്‍റെ പി​ൻ​വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന് അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 87 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​വും മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്നു. തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ ക​ലൈ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ഭാ​ര്യ ചെ​ന്നൈ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഡോ​ക്ട​റാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ലൈ​കു​മാ​ർ വീ​ട് പൂ​ട്ടി തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി​യി​ൽ​ പോ​യി രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും കൂ​ട്ടി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. നേ​ശ​മ​ണി​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘ​ത്തെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. Show Full Article

gold and three lakhs were stolen from the house