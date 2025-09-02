Begin typing your search above and press return to search.
    അയ്യപ്പസംഗമം ക്ഷണിക്കാനെത്തി, കാണാൻ തയാറാകാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

    അയ്യപ്പസംഗമം ക്ഷണിക്കാനെത്തി, കാണാൻ തയാറാകാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്.​പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ കാ​ണാ​ന്‍ ത​യ്യാ​റാ​കാ​തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി.​സ​തീ​ശ​ന്‍.

    സ​തീ​ശ​ൻ ക​ന്റോ​ണ്‍മെ​ന്റ് ഹൗ​സി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്താ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നൊ​പ്പം ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൽപ​സ​മ​യം കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ശേ​ഷം ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച്​ മ​ട​ങ്ങി. ഇ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ത​ന്നെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സ്​​ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ സം​ഗ​മ​ത്തി​നു​ള്ള ക്ഷ​ണം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് നി​ര​സി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി.

    നേ​ര​ത്തെ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഉ​പ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നെ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ത​ന്നോ​ട് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ പേ​ര് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലെ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി സ​തീ​ശ​ൻ തു​റ​ന്നു പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. മു​ന്‍പ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പാ​ര്‍ട്ടി​വി​ട്ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം ചേ​ര്‍ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​ശാ​ന്ത് ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​ത്.

    TAGS:Travancore Devasom BoardAyyappa sangamamSabarimalaVD SatheesanLatest News
    News Summary - Global ayyappa sangamam: Opposition leader refuses to meet Devaswom Board president
