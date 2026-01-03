Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 8:07 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 8:07 PM IST

    അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ പെൺകുട്ടി പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ പെൺകുട്ടി പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    നജ ഫാത്തിമ

    Listen to this Article

    കുറ്റ്യാടി: മാതൃസഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ പെൺകുട്ടി പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. നാദാപുരം കുമ്മങ്കോട് എളയടം കിഴക്കേതയ്യിൽ ജമാലിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മകൾ നജ ഫാത്തിമയാണ് (17) കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ അടുക്കത്ത്​ പുത്തൻപീടിക ഭാഗത്ത്​​ മുങ്ങിമരിച്ചത്.

    ആയിഷയുടെ സഹോദരി സമീറയുടെ അടുക്കത്തെ​ കൊറ്റോത്തുമ്മൽ വലിയകത്ത്​ വീട്ടിൽ വന്ന പെൺകുട്ടി മാതൃസഹോദരിമാരുടെ രണ്ടു മക്കൾക്കൊപ്പം തോട്ടത്താങ്കണ്ടി പാലത്തിനു സമീപം കടവിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ്​ ഒഴുക്കിൽപെട്ട്​ മുങ്ങിപ്പോയത്​.

    മറ്റു കുട്ടികൾ ഒച്ചവെച്ചതിനെത്തുടർന്ന്​ ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ പുഴയിൽനിന്ന് മുങ്ങിയെടുത്ത് അടുക്കത്തെ​ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. തൊട്ടിൽപാലം പൊലീസ്​ ഇൻക്വസ്റ്റ്​ നടത്തിയ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനു​ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക്​ വിട്ടുകൊടുത്തു. കടമേരി ആർ.എ.സി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ്​ വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ്​ നജ ഫാത്തിമ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:drownedObituary
    News Summary - Girl drowns in river while on vacation at Kuttiady
    Similar News
    Next Story
    X