cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോട്ടക്കൽ: കുളത്തിൽ വീണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു. കോട്ടക്കൽ പറങ്കിമൂച്ചിക്കൽ കുറുപ്പുംപടി ഫക്കീർ മുഹമ്മദിന്റെയും സുൽഫത്തിന്റെയും മകൾ ഫാത്തിമ മെഹറയാണ് (ഒന്നര) മരിച്ചത്.

കുളത്തിൽ വീണ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഹമീം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെയോടെയായിരുന്നു ഫാത്തിമ മെഹറയുടെ മരണം.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. വീടിന് പിറകുവശത്തെ കുളത്തിലാണ് കുട്ടികൾ വീണത്.

girl child who was in critical condition died after falling into the pond