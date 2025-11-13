Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    13 Nov 2025 9:56 PM IST
    13 Nov 2025 9:56 PM IST

    ഗർഡർ അപകടം: നരഹത്യക്ക്​ കേസെടുത്തു; കരാർ കമ്പനിക്ക്​ ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന്​ എഫ്​.ഐ.ആർ​

    girder,fir, alappuzha, accident, ഗർഡർ, അപകടം, എഫ്.​ഐ.ആർ
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: അ​രൂ​ര്‍-​തു​റ​വൂ​ര്‍ ഉ​യ​ര​പ്പാത നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് പി​ക്അ​പ് വാ​നി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഗ​ര്‍ഡ​ര്‍ വീ​ണ് ഒ​രാ​ള്‍ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ന​ര​ഹ​ത്യ​ക്ക് കേ​സ്. വാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണ​ക്ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ വീ​ഴ്ച വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യും ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ്​ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ്​ അ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത​യി​ലെ 105ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ ന​ര​ഹ​ത്യ​യാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത് ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​കു​പ്പാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യാ​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ള്‍ റി​മാ​ന്‍ഡി​ലാ​കും. കൂ​ടു​ത​ല്‍ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വാ​ങ്ങാം. ക​രാ​ര്‍ക​മ്പ​നി​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച എ​ല്ലാ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളും എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കാ​തെ തൂ​ണു​ക​ള്‍ക്ക് മു​ക​ളി​ല്‍ ബീ​മു​ക​ള്‍ ക​യ​റ്റി​യാ​ല്‍, സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​ത് താ​ഴെ​വീ​ഴാ​നും അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ഗ​ര്‍ഡ​ര്‍ ക​യ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഉചിതമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന്​ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി

    അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന്​ പി​ക്അ​പ്​ വാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം ഉ​ചി​ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

