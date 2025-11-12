Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:33 AM IST

    ജനറേറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണി; മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയം അടച്ചു; മലങ്കര ഡാം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വറ്റും

    Moolamattom power House
    മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയം

    മൂലമറ്റം: മൂലമറ്റം ഭൂഗർ‍ഭ വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ അഞ്ച്​, ആറ്​ നമ്പർ ജനറേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി നിലയം പൂർണമായും അടച്ചു. ​​ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7.30 മുതൽ ഓരോ ജനറേറ്ററുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഓഫ് ചെയ്ത് രാത്രി 9.15ഓടെ അഞ്ച്​ ജനറേറ്ററുകളും നിശ്ചലമാക്കി. ആറാം നമ്പർ ജനറേറ്റർ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്​.

    കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മന്ത്രിതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്​ ധാരണയായത്. ഡിസംബർ പത്താം തീയതി വരെയായിരിക്കും ജോലികൾ. നിലയത്തിലേക്ക് ജലം എത്തുന്ന മെയിൻ ഇൻലെറ്റ് വാൽവുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി യഥാസമയം നടത്താതിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ഭൂഗർഭ നിലയത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് തിടുക്കത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത്.

    4,5,6 നമ്പർ ജനറേറ്ററുകളിലേക്ക് ജലമെത്തിക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവിലും ചോർച്ചയുണ്ട്​. യൂണിറ്റ് 5, 6 എന്നിവയിലെ തകരാറിലായ അപ്പ്സ്ട്രീം സീലുകളിലാണ്​ അറ്റകുറ്റപ്പണി. പരമാവധി വേഗത്തിൽ ജോലികൾ തീർക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതിനായി കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    കുടിവെള്ള ക്ഷാമം; ബദൽ മാർഗം ഒരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

    അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി മൂലമറ്റം നിലയം പൂർണമായും അടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നതിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത്​ ബദൽ മാർഗം ഒരുക്കുമെന്നാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നത്. നിലയം അടച്ചാലും ആദ്യ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് മലങ്കര അണക്കെട്ടിലേയും തൊടുപുഴ- മൂവാറ്റുപുഴ ജലാശയങ്ങളിലെയും ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തുലാമഴ കൂടി ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ ദിവസം പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ മലങ്കര അണക്കെട്ടിനെയും തൊടുപുഴ ജലാശയത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും.

