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    ഓർമകളുടെ സഭാതലത്തിൽ തലമുറകളുടെ ഒത്തുചേരൽ

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    ഓർമകളുടെ സഭാതലത്തിൽ തലമുറകളുടെ ഒത്തുചേരൽ
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    കു​റി​പ്പ്​ കു​രു​ക്കാ​യി....​

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി എ​ഴു​പ​താം വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​രു​ടെ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​മ​യം നീ​ളു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​സം​ഗം ചു​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച കു​റി​പ്പ് നീ​ര​സ​ത്തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ഭാ​ർ​ഗ​വി ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ. ഇ​തു​കേ​ട്ട് ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ​മാ​രാ​യ എ​ൻ. ശ​ക്ത​ൻ, എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ, എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ, തേ​റ​മ്പി​ൽ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ്പീ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ -പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭ​ര​ണ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച സ​ഭാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും അ​ൽ​പം ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടും പ​ഴ​യ​കാ​ല സാ​മാ​ജി​ക​രും മു​ൻ സ​ഭാ​നാ​ഥ​ന്മാ​രും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ 70-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്​ പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യും തേ​റ​മ്പി​ൽ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നും ഭാ​ർ​ഗ​വി ത​ങ്ക​പ്പ​നും മു​ത​ൽ എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷും എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​റു​മ​ട​ക്കം ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം കൂ​ടി​യാ​യി.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണി​തെ​ന്നും എ​ല്ലാ പ​ക്ഷ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളും എ​ത്തി​യെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പൊ​തു​വാ​യി കേ​ര​ള ഗീ​തം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം താ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള ഗീ​ത​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട​ത് നി​ല​ച്ചു​പോ​യെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ദ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ൻ സാ​മാ​ജി​ക​രെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​രെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ സാ​മാ​ജി​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള ഗീ​തം വേ​ണ​മെ​ന്ന തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​രി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്‍റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചെ​ന്ന് സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ ചേ​രു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തേ​റ​മ്പി​ൽ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    കൃ​ഷി​ഭൂ​മി കൃ​ഷി​ക്കാ​ര​ന് എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം തെ​രു​വി​ലു​യ​ർ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ സ​ഭ​യാ​ണി​തെ​ന്ന് എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചേ​രു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ക്കൗ​ട്ടും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്തം​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ​ല സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഒ​ന്നാ​കെ ഒ​ലി​ച്ചു പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ 70ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ 70 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര​യും ച​ട​ങ്ങി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ, മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ​മാ​രാ​യ ഭാ​ർ​ഗ​വി ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ, ജോ​സ്​ ബേ​ബി, പാ​ലോ​ട്​ ര​വി, ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, വി. ​ശ​ശി, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, സ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ടി എ​ബ്രാ​ഹം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന 174 പേ​രാ​ണ്​ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. 307 പേ​രാ​ണ്​ മു​ൻ സാ​മാ​ജി​ക​രാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്.

    13 അ​ശു​ഭ​ക​രം ത​ന്നെ; കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ൻ. ശ​ക്ത​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 13 എ​ന്ന അ​ക്കം അ​ശു​ഭ സൂ​ച​ക​മെ​ന്ന ചി​ല​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ട് ത​നി​ക്ക് യോ​ജി​പ്പാ​ണെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​ന് പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​തെ​ന്നും മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ എ​ൻ. ശ​ക്ത​ൻ. 13ാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ 13-ാം സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് 13നാ​യി​രു​ന്നു കെ.​എം. മാ​ണി ത​ന്റെ 13ാമ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​നാ​ല് പ​തി​മൂ​ന്നു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചു വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് താ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഭ​വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ശ​ക്ത​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കെ.​എം. മാ​ണി ബ​ജ​റ്റ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്​ സ​ഭ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​ലി​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്​ വ​ഴി​വെ​ച്ച​താ​ണ്​ ശ​ക്​​ത​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.


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    News Summary - Generational Gathering at the Platform of Memories
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