ഓർമകളുടെ സഭാതലത്തിൽ തലമുറകളുടെ ഒത്തുചേരൽ

ഓർമകളുടെ സഭാതലത്തിൽ തലമുറകളുടെ ഒത്തുചേരൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണചലനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സഭാകാലങ്ങളുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചും അൽപം ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടും പഴയകാല സാമാജികരും മുൻ സഭാനാഥന്മാരും നിയമസഭയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. കേരളപ്പിറവിയുടെ 70-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണനും ഭാർഗവി തങ്കപ്പനും മുതൽ എം.ബി. രാജേഷും എ.എൻ. ഷംസീറുമടക്കം തലമുറകളുടെ സംഗമം കൂടിയായി.
ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ അനുഭവമാണിതെന്നും എല്ലാ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളും എത്തിയെന്നും സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന് പൊതുവായി കേരള ഗീതം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം താൻ പങ്കുവെക്കുകയാണെന്നും ഒരുകാലത്ത് കേരള ഗീതമുണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീടത് നിലച്ചുപോയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന അംഗം പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ശേഷമാണ് തിരുവഞ്ചൂർ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടാകണമെന്നും മുൻ സാമാജികരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവരെ നിയമസഭയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നും എം. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. മുൻ സാമാജികർക്ക് നൽകാനാകുന്ന സേവനങ്ങൾ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള ഗീതം വേണമെന്ന തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ ആവശ്യത്തെ വിജയകുമാർ പിന്തുണച്ചു.
സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ കേരള നിയമസഭക്ക് സാധിച്ചെന്ന് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വി.എം. സുധീരൻ പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭകൾ ചേരുന്ന ദിവസങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളം ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്നായിരുന്നു തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം.
കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരന് എന്നതടക്കം തെരുവിലുയർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ നിയമമാക്കി മാറ്റിയ സഭയാണിതെന്ന് എം.ബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് ചേരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ കേരള നിയമസഭ ചേരുന്നുണ്ട്. വാക്കൗട്ടും പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സഭാ നടപടികൾ സ്തംഭിക്കാറില്ലെന്നത് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. പാർലമെന്റിൽ പല സെഷനുകളും ഒന്നാകെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 70ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 70 പേരടങ്ങുന്ന തിരുവാതിരയും ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി നിയമസഭ അങ്കണത്തിൽ അരങ്ങേറി.
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർമാരായ ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ, ജോസ് ബേബി, പാലോട് രവി, ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ, വി. ശശി, മുൻ എം.എൽ.എ ഒ. രാജഗോപാൽ, സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രാഹം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിവിധ സഭകളിൽ എം.എൽ.എമാരായിരുന്ന 174 പേരാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. 307 പേരാണ് മുൻ സാമാജികരായി സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.
13 അശുഭകരം തന്നെ; കാരണം പറഞ്ഞ് എൻ. ശക്തൻ
തിരുവനന്തപുരം: 13 എന്ന അക്കം അശുഭ സൂചകമെന്ന ചിലരുടെ വിശ്വാസത്തോട് തനിക്ക് യോജിപ്പാണെന്നും സ്പീക്കറായിരുന്ന കാലത്തെ നിയമസഭയിലെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ നിലപാടിന് പ്രേരണയായതെന്നും മുൻ സ്പീക്കർ എൻ. ശക്തൻ. 13ാം കേരള നിയമസഭയുടെ 13-ാം സമ്മേളനം ചേർന്ന മാർച്ച് 13നായിരുന്നു കെ.എം. മാണി തന്റെ 13ാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ നാല് പതിമൂന്നുകൾ ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ടായതെന്നാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആവർത്തിക്കരുതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ശക്തൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെ.എം. മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് സഭക്കുള്ളിൽ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിന് വഴിവെച്ചതാണ് ശക്തൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.