Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജെൻഡർ ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 May 2026 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 3:18 PM IST

    ജെൻഡർ ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം; വിവര ശേഖരണം നിർത്തി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    ജെൻഡർ ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം; വിവര ശേഖരണം നിർത്തി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ജൻഡർ ടിക്കറ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വനിതാ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ശേഖരിക്കുന്ന നീക്കം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയും പതിയ സർക്കാർ വരാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ.എസ്.ആർടി.സി ഈ നീക്കം നിർത്തിയത്.

    സർക്കാരിന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാത്രക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. വകുപ്പു മന്ത്രിയില്ലാത്തതിനാലും, വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കുലർ ഇല്ലാത്തതിനാലുമാണ് നടപടി നിർത്തിവെച്ചത്. ജെൻഡർ ടിക്കറ്റുകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും തുടർനടപടികൾ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെയായിരിക്കുമെന്നും സി.എം.ഡി പ്രമോദ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentNew GovernmentKSRTCKerala News
    News Summary - Gender tickets will be available after the new government comes to power; KSRTC stops collecting data
    Similar News
    Next Story
    X