Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    24 Jan 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 11:04 PM IST

    കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ജി.സി.സി സിറ്റി വരും

    കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ജി.സി.സി സിറ്റി വരും
    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും കൊ​ച്ചി​യി​ലും ജി.​സി.​സി (ഗ്ലോ​ബ​ൽ കാ​പ​ബി​ലി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ർ) സി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കും. ദാ​വോ​സി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം കേ​ര​ളം ഒ​പ്പി​ട്ടു. ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ജി.​സി.​സി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച എ.​എ​ൻ.​എ​സ് ആ​റു​മാ​യാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടും ജി.​സി.​സി സി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഗ്ലോ​ബ​ൽ കാ​പ​ബി​ലി​റ്റി സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന എ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​ആ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും എ​ത്തു​ന്ന​ത് വ്യ​വ​സാ​യ ല​ക്ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷും വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം 1.18 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. 14 ബി​ല്യ​ൺ യു ​എ​സ് ഡോ​ള​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക, യു.​കെ, ജ​ർ​മ​നി, സ്പെ​യി​ൻ, ഇ​റ്റ​ലി, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

