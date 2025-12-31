Begin typing your search above and press return to search.
    ഗവി ബസ് അപകടം: പത്ത് മിനിറ്റിൽ ബസിൽ തീ പടർന്നു; യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് മീൻവണ്ടി ജീവനക്കാരുടെ ജാഗ്രത

    ഗവി ബസ് അപകടം: പത്ത് മിനിറ്റിൽ ബസിൽ തീ പടർന്നു; യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് മീൻവണ്ടി ജീവനക്കാരുടെ ജാഗ്രത
    ഗ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര പോ​യ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ക​ത്തി​യ​നി​ല​യി​ൽ

    പൊ​ൻ​കു​ന്നം: മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഗ​വി​യി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര പോ​യ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് തീ​പി​ടി​ച്ച ​സംഭവത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് രക്ഷയായത് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജാഗ്രത.

    ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.40ഓടെ കോട്ടയം മണിമല ജങ്ഷൻ പിന്നിട്ടതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 28 യാത്രക്കാരും അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി 10 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ബ​സി​ൽ തീ​പ​ട​ർ​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം ഡി​പ്പോ​യു​ടെ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി 698 സൂ​പ്പ​ർ ഡീ​ല​ക്‌​സ് ബ​സി​ൽ പു​ന​ലൂ​ർ-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പൊ​ൻ​കു​ന്നം-​മ​ണി​മ​ല റോ​ഡി​ൽ ചെ​റു​വ​ള്ളി പ​ഴ​യി​ടം കു​ന്ന​ത്തു​പു​ഴ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർച്ചെ ​അ​പ​ക​ടം.

    ബസിനു പി​ന്നാലായി സഞ്ചരിച്ച മീ​ൻ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​സി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ പു​ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ബ​സ് നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ബി​ജു​മോ​നും ഡ്രൈ​വ​ർ ജി​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ബ​സി​ലെ ഫ​യ​ർ എ​സ്റ്റി​ങ്​​ഷ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ ട​യ​റി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് പ​ട​ർ​ന്ന തീ 10 ​മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ബ​സി​ലാ​കെ പ​ട​ർ​ന്നു. മ​ണി​മ​ല പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബ​സി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി തീ​പ​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി തീ ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ണ​ച്ചു.

    ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​വി, പ​രു​ന്തും​പാ​റ, രാ​മ​ക്ക​ൽ​മേ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​​ 28 യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട സം​ഘം പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​മ​റി​ഞ്ഞ് കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഉ​ന്ന​തോ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘം എ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ബി​ജു​മോ​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പൊ​ൻ​കു​ന്നം ഡി​പ്പോ​യു​ടെ ബ​സി​ൽ ഗ​വി​യി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടോ ബ്രേ​ക്ക് ലൈ​ന​ർ ത​ക​രാ​റോ ആ​വാം കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല.

    രക്ഷകരായി ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും

    മ​ല​പ്പു​റം: പി​റ​കി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന മീൻലോ​റി ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്തു​വ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ന്റെ പി​റ​കി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​യു​ട​ൻ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ ജി​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​​നും ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ബി​ജു​മോ​നും മ​ന​സാ​ന്നി​ധ്യം കൈ​വി​ടാ​തെ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ൻ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ബ​സ് റോ​ഡി​ന്റെ അ​രി​കു​ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ജി​ഷാ​ദും ബി​ജു​മോ​​നും ​ചേ​ർ​ന്ന് മു​ഴു​വ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും അ​തി​വേ​ഗം ബ​സി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ക്കി. ​ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പു​റ​​ത്തെ​ത്തി​ച്ചു. ബാ​റ്റ​റി ബ​ന്ധം വി​ഛേ​ദി​ച്ച ശേ​ഷം ഫ​യ​ർ എ​സ്റ്റിം​ഗ്യൂ​ഷ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    നി​മി​ഷ​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ബാ​ഗേ​ജു​ക​ളും പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ബ​സി​ന് അ​ടി​യി​ൽ തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​തി​ടെ ബാ​ഗേ​ജു​ക​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് എ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ബി​ജു​മോ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​വി​സി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​നു​ഭ​വം ആ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി​ഷാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഒ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നി​​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല​ക്ക് അ​ട​ക്കം പോ​യി​ട്ടു​ള്ള വ​ണ്ടി​ക്ക് ഒ​രു കു​ഴ​പ്പ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ജി​ഷാ​ദ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Gavi bus accident: The vigilance of the lorry driver saved the lives of the passengers
