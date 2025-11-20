Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:58 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:58 PM IST

    ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വൻ തീപിടിത്തം; കൊല്ലത്ത് മൂന്ന് വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു

    ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വൻ തീപിടിത്തം; കൊല്ലത്ത് മൂന്ന് വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു
    കൊല്ലം: ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന്​ വീടുകൾ പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. തങ്കശ്ശേരി ആൽത്തറമൂട്​ വലത്തേ തൊടിയിൽ നഗറിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെ ആണ്​ തീപിടിത്തം. തകര ഷീറ്റ്​ പാകിയ വീടുകൾ ആണ്​ തീപടർന്ന്​ നശിച്ചത്​. തീപിടിത്തം ആദ്യമുണ്ടായ വീട്ടിൽ ആളില്ലാതിരുന്നതും തീ കണ്ട്​ സമീപ വീടുകളിൽ നിന്ന്​ ആളുകൾ ഓടി മാറിയതും രക്ഷയായതോടെ ആർക്കും അത്യാഹിതമുണ്ടായില്ല.

    കുട്ടികളും പ്രായമായവരും അടങ്ങുന്ന, അടുത്തടുത്ത്​ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 32 വീടുകൾ ആണ്​ നഗറിൽ ആകെയുള്ളത്​.​ വെള്ളം കയറുന്ന ​പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ അഞ്ചോളം വീടുകളിലാണ്​ താമസക്കാർ ഉള്ളത്​. മുരുകൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ആണ്​ ആദ്യം ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ തീപിടിച്ച്​ പൊട്ടിത്തകർന്നത്​​. പുക ഉയരുന്നത്​ സമീപവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടറിലേക്ക്​ തീ പടർന്ന്​ ഉഗ്ര ശബ്​ദത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീ പടർന്ന്​ തൊട്ടുചേർന്നുള്ള മറ്റ്​ വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.

    ചുമരും മേൽക്കൂരയും ഉൾപ്പെടെ ഷീറ്റിലുള്ള വീടുകളിൽ പെട്ടെന്ന്​ തീ പടർന്നുകയറി. അനി, കൃഷ്ണൻ കുട്ടി എന്നിവരു​ടേതാണ്​ പൂർണമായി കത്തിനശിച്ച മറ്റ്​ വീടുകൾ. അനിയുടെ വീട്ടിലെയും ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ്​ അപകടം രൂക്ഷമാക്കിയത്​. ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയെ സമീപവാസികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന്​ രക്ഷിച്ച്​ പുറത്ത്​ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

    വിവരമറിഞ്ഞ്​ ചാമക്കട, കടപ്പാക്കട, കുണ്ടറ, ചവറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏഴ്​​ യൂനിറ്റ്​ അഗ്നിരക്ഷസേന എത്തിയാണ്​ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്​. പൂർണമായി നശിച്ച​ വീടുകളിൽ വീട്ടുപകരണങ്ങളും രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടമായി. കലക്ടർ എൻ. ദേവിദാസും മേയർ ഹണിയും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച്​ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. വീട്​ നഷ്ടമായവരെ താൽകാലികമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു. പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ്​ സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടി സ്വീകരിച്ചു.

    News Summary - Gas cylinder explosion causes massive fire; Three houses gutted in Kollam
